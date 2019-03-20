Ilhan Omar'dan ABD'nin Irak işgaline tepki

WASHINGTON (AA) - Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, ABD'nin Irak'ı işgalinin yıl dönümüne atıfta bulunarak, ABD'nin işgalinin "yasa dışı" olduğunu ve arkasında ölümler bıraktığını belirtti.

Omar, ABD'nin 2003'te Irak işgalinin yıldönümünde konuya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, ABD'nin Irak'ı işgalini eleştiren Omar, ""ABD, 16 yıl önce yasa dışı şekilde Irak'ı işgal etti ve arkasında yıkım ve ölümler bırakarak çıktı. İşgal sırasında 4 bin 496 ABD askeri ve 100 binden fazla Iraklı sivil öldü. Devam etmekte olan bölgesel istikrarsızlığa ve ABD'nin dünyanın gözündeki itibarına onarılamaz zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Omar, "söyledikleri yalanlarla" işgale ortam hazırlayanların sorumlu tutulması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Başkan George Bush, Ekim 2002'de, Saddam Hüseyin'in kitlesel biyolojik silahlar bulundurduğunu söyledi. Bu yalandı. (Dönemin ABD Başkan Yardımcısı) Dick Cheney, defalarca 9/11 saldırılarının faillerinin Irak istihbaratıyla görüşme yaptığını söyledi. Bu yalandı. Cheney, Ağustos 2002'de 'Saddam Hüseyin'in artık kitle imha silahlarına sahip olduğuna şüphe yok.' dedi. Bu da yalandı. Tüm bu açıklamalar sadece yanlış değildi, istihbarat kurumları tarafından yalan olduğu da biliniyordu. Bu zamana kadar sorumlu tutulmadılar."