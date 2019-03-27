Ilhan Omar'dan Netanyahu'ya yanıt

İlhan Omar, “AIPAC’ın bu yılki konferansında Başbakan Netanyahu’nun odaklanmayı seçtiği konu: Ben. Pittsburgh katliamının üzerinden henüz 6 ay bile geçmedi, Christchurch katliamının üzerinden henüz 2 hafta geçmedi ama Netanyahu’nun odaklanmayı seçtiği konu: Ben.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarında Netanyahu'ya eleştirilerini sürdüren Omar, şunları kaydetti:

“Netanyahu, ‘İsrail’in Ku Klux Klanı’ olarak bilinen Otzma Yehudit ile ittifak içinde. Bunun liderleri yabancı terör örgütü üyesiydiler ve Yitzhak Rabin’i hedef alma girişimine adları karışmıştı. Ama Netanyahu’nun odaklanmak için seçtiği konu: Ben. Nefret ve bağnazlığın her türlüsü ile mücadele etmemiz için bunların hepsinin birbiri ile ilişkili olduğunu anlamamız gerekir. Nefretin bir türüne karşı haykırırken diğer bir türüne göz yumamayız. Bunun için, Kongre üyesi olarak ilk işim Anti-Semitizm ile Mücadele Özel Temsilcisinin pozisyonunu terfi ettiren bir yasa tasarısına sponsorluk etmek oldu ve seçildikten sonraki ilk yazım artan nefret suçları üzerine oldu.”

AIPAC’ı üyelerinden ve İsrail’e verdiği destekten dolayı eleştirmediğini belirten Omar, lobi kuruluşunu Ortadoğu’da barış ve insan haklarını desteklemeye yönelik çabalara sürekli karşı çıktığı için eleştirdiğini kaydetti.

ABD’de birçok sivil toplum kuruluşunun AIPAC’a yönelik görüşlerini paylaştığına işaret eden Omar, “Netanyahu ve Cumhuriyetçi Parti bunun sadece Müslüman Amerikalı bir mültecinin görüşü olarak gösterebilirler ama yalnız değilim.” dedi.