Ilhan Omar'ı hedef gösteren New York Post'a boykot çağrısı

New York'ta Yemenli Amerikan Tüccarlar Birliği (YAMA), kapağında 11 Eylül saldırıları fotoğrafı ile ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman vekili Ilhan Omar'ı hedef gösteren New York Post gazetesini boykot etme kararı aldı.

YAMA yazılı açıklamasında, kapağında 11 Eylül fotoğrafını silah olarak kullanıp nefreti kışkırttığı ve tehditleri körüklediği gerekçesiyle New York Post'u şiddetle kınayarak üyelerine bakkal ve şarküteri dükkanlarında 30 gün New York Post gazetesini satmama çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Bu retorik, İslamofobinin tüm zamanların en yüksek olduğu bir zamanda, Ilhan Omar'ın, ülkedeki Müslüman liderlerin ve daha geniş kapsamda Müslüman Amerikan toplumunun güvenliğini ve esenliğini tehdit ediyor." denildi.

YAMA'nın New York'ta, Yemenli Amerikalılara ait "bodega" denilen binden fazla bakkal ve şarküteri dükkanını temsil ettiği ve New York Post'un günlük satışlarının önemli bir bölümünün de bu iş yerlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

YAMA'nın boykot kararı sosyal medya üzerinden büyük destek görürken, karara, daha önce söz konusu manşetten dolayı Omar'ın hayatının tehlikede olduğunu vurgulayan New York vekili Demokrat Alexandra Ocasio-Cortez de katıldı.