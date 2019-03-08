"Ilhan Omar'ın ifadeleri anti-semitizm üzerine kurulu değil"

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Meclis üyesi Müslüman vekil Ilhan Omar'ın İsrail'e yönelik açıklamalarının anti-semitik bir yaklaşımla yapıldığına inanmadığını söyledi.

Meclis Başkanı Pelosi, haftalık basın açıklamasında, Omar'ın İsrail açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Omar'ın söz konusu açıklamalarında Yahudileri hedef aldığını düşünmediğini belirten Pelosi, "Ama önemli olan bu sözlerin nasıl anlaşıldığıdır. Defalarca yaptığımız gibi, şüpheleri yok etmeliyiz. Bu yüzden, şu an anti-semitizm, İslamofobi, beyazların üstünlüğü ve tüm bu tarz ideolojileri kınayan ve bunların bu ülkede yerinin olmadığını gösteren bir karar tasarısını oylamaya sunduk." ifadelerini kullandı.

Pelosi, diğer meclis üyelerinin Omar'ın ifadeleri üzerinden konuya ilişkin kişisel açıklamalar yapmak istediğini fakat Omar'ın ismi geçmeden anti-semitizm ve diğer ayrıştırıcı söylemleri kınayan söz konusu karar tasarısının daha yerinde olacağını vurgulayarak, "Çünkü bu konu Omar'la alakalı değil; tüm nefret söylemleriyle alakalı." dedi.