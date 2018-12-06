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İlhan Şeşen ve Burçin Büke Maltepe'de konser verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 13:58 | Son Güncelleme

MÜZİSYEN İlhan Şeşen ve piyanist-besteci Burçin Büke, Maltepe Belediyesi Prof.

İlhan Şeşen ve Burçin Büke Maltepe'de konser verdi

İSTANBUL, (DHA)-MÜZİSYEN İlhan Şeşen ve piyanist-besteci Burçin Büke, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Düzenlenen konserde iki usta sanatçıdan biri ciddiyeti diğeri ise eğlenceyi temsil etti.

Müzisyen İlhan Şeşen ve piyanist-besteci Burçin Büke, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. ‘Ciddi Eğlence’ isimli albümüyle aynı ismi taşıyan konserle ilgili konşan Şeşen,“Burada öyle bir müzik yapılıyor ki buradan inmek istemiyorum” dedi. Etkinliğe müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

Şeşen konsere, Grup Gündoğarken’in 1998 yılında yayımladığı, ‘Rüzgar (Bana Esmeyi Anlat)’ isimli şarkısını seslendirerek başladı. Şeşen’in gitarıyla çaldığı eserlere müzikseverler de eşlik etti. Burçin Büke de, dünya klasiklerinden örnekler sundu. Konser, ‘Ellerimde Çiçekler’ isimli şarkı ile sona erdi.

Konserin ismi ise yurt dışındaki müzik birliklerinde eserlerin sınıflandırılış biçiminden geliyor. Uygulamaya göre Avrupa’da eserler bildirilirken, ciddi ve eğlence müzik eseri olarak ikiye ayrılıyor. Klasik müzik eserleri icra eden Burçin Büke ciddiyeti, İlhan Şeşen ise eğlenceyi temsil etti.

İlhan Şeşen ve Burçin Büke Maltepe'de konser verdiİlhan Şeşen ve Burçin Büke Maltepe'de konser verdiİlhan Şeşen ve Burçin Büke Maltepe'de konser verdi

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