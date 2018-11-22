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İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söyledi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 21:56 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte  ünlü sanatçılar İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için seslendirdi.

İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söyledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte ünlü sanatçılar İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için seslendirdi.
Düzce Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın katıldığı konser düzenledi. Sevilen şarkılarını öğretmenler için söyleyen İlhan Şeşen, sık sık şarkılarına öğretmenlerin eşlik etmesini sağladı. Öğretmenler hep bir ağızdan İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’a eşlik etti.
Konserde 'Çoğunuz öğretmen misiniz?' sorusuna 'Evet' cevabı alan İlhan Şeşen, espri yaparak "Biz öğretmenlerden çocukluğumuzdan beri korkarız. Sizinle eğlenmeye geldik. Bize inanın, inanmazsanız da bize ne?" diyerek gülüşmelere neden oldu.

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İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söylediİlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söylediİlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söylediİlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söyledi

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