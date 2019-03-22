HABER

İlhan Şeşen'in evine giren hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da aralarında sanatçı İlhan Şeşen'in evinin de bulunduğu 8 eve girerek cep telefonu, bilgisayar kol saati gibi eşyalar çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İlhan Şeşen'in evine giren hırsızlar yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da aralarında sanatçı İlhan Şeşen'in evinin de bulunduğu 8 eve girerek cep telefonu, bilgisayar kol saati gibi eşyalar çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalandıklarında çaldıkları kol saatlerini takarak kullandıkları ortaya çıktı.

İLHAN ŞEŞEN VE EŞİNİ UYURKEN SOYMUŞLAR

Kadıköy, Fenerbahçe, Mahur sokak üzerinde 12 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda sanatçı İlhan Şeşen'in evine sabaha karşı giren hırsızlar, sanatçı ve eşinin içerde uyuduğu sırada evde bulunan cep telefonu ve iki adet bilgisayarı alarak kaçmışlardı. Yapılan incelemede evinin kapısının kilitlenmediği, şüphelilerin bir kredi kartı kullanarak kapıyı açtıkları ortaya çıkmıştı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelerken, aynı eşkaldeki kişilerin Üsküdar, Maltepe ve Şişli'de de hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Polis yaptığı incelemede daha önceden polise geliş kaydı bulunan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Efrahim G. (19), Kadir Ç.(30), Metin K.(19) ve Süleyman Ç.(26) gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA YAKALANMIŞLAR

Şüphelilerin ev hırsızlığı suçundan daha öncede çok sayıda polis geliş kayıtları bulunduğu tespit edildi. Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin kiraladıkları araçlarla dolaştıkları, girdikleri evlerde mağdurlar içerde uyurken büyük bir rahatlıkla hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı öğrenilen şüphelilerin, yakalandıklarında evlerden çaldıkları kol saatlerini kollarına takarak kullandıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

İlhan Şeşen'in evine giren hırsızlar yakalandıİlhan Şeşen'in evine giren hırsızlar yakalandıİlhan Şeşen'in evine giren hırsızlar yakalandıİlhan Şeşen'in evine giren hırsızlar yakalandı

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Kazada hayatını kaybeden abla ile kardeşi toprağa verildiKazada hayatını kaybeden abla ile kardeşi toprağa verildi
Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu olduKorkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Dolarda sert yükseliş

Dolarda sert yükseliş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.