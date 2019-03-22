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İlhan Şeşen’in evini soyan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

İstanbul’da aralarında ünlü sanatçı İlhan Şeşen’in evinin de bulunduğu 8 adresten hırsızlık yapan 4 şüpheli polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

İlhan Şeşen’in evini soyan hırsızlar kamerada

İstanbul’da aralarında ünlü sanatçı İlhan Şeşen’in evinin de bulunduğu 8 adresten hırsızlık yapan 4 şüpheli polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin, İlhan Şeşen’in evini soyduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi’nde 12 Mart günü İlhan Şeşen’e ait olduğu öğrenilen eve sabah saatlerinde giren şüpheliler, evde bulunan cep telefonları ve tabletleri çalarak kayıplara karıştı. Şeşen’in şikayeti üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin peşine düştü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin apartmanın kapısını kredi kartı kullanarak açtıkları görüldü. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin eşkalini belirledikten sonra kimlik bilgilerini tespit eti. Şüphelilerin tespitinin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler Efrahim G., Kadir Ç., Metin K. ve Süleyman Ç. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Sorguya alınan şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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