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Ilıca Plajı'na hafta sonu akını! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

İzmir'in masmavi deniziyle ünlü turizm cenneti ilçesi Çeşme'nin Ilıca Plajı'nda her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da yoğunluk oluştu. Sahilde parende takla atanlardan kumdan kale yapanlara kadar pek çok kişinin renkli görüntüler oluşturduğu plajda, tatilcilerden kimisinin sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmamaları dikkat çekti.

Ilıca Plajı'na hafta sonu akını! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bin 200 metre uzunluğuna sahip Ilıca Plajı, sıcaktan bunalanların adresi oldu. Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulduğu İzmir ve çevre illerden pek çok kişi hafta sonunu fırsat bilip, Ilıca Plajı'na akın etti. Çeşme Belediyesi'nin Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapan ekipler, sahile çaktıkları kazıklarla, 1.5 metre arayla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturmasına rağmen, kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uymayanlar oldu. Özellikle oluşturulan özel alan dışında güneşlenip denize girenler, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Plajda ailesiyle vakit geçiren vatandaşlardan Aytaç Bektaşoğlu, "Pazar günü olması nedeniyle; kalabalık olacağını tahmin ediyordum. Sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Kesinlikle korkuyoruz. Bugün plaja ilk gelişim. Geldiğime pişmanım. Bir daha gelmeyi düşünmüyorum. Virüsten dolayı korkuyoruz başka bir sıkıntımız yok" dedi.

ilica

Vatandaşlardan Nejdet Başbuğ ise, "Hemen hemen her hafta sonu buraya geliyoruz. Burası her zaman kalabalık oluyor. Plajın bir kısmında birer metre aralıklarla ip çekerek koronavirüse karşı önlem alınmış. Vatandaşlar genel olarak kurallara uyuyor ama uymayanlar da var" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS AÇISINDAN ÜZÜCÜ'

İlk kez Ilıca Plajı'na geldiğini söyleyen Kıymet Künerdikler de bu kadar kalabalık olacağını düşünmediğini vurgulayıp, "Bence plajdaki durum koronavirüs açısından çok sıkıntılı ve çok üzücü. Mümkün olduğu kadar mesafeyi uzak tutmaya çalışıyoruz. Birçok kişi maalesef kurallara uymuyor" diye konuştu.

Alaçatı'da yaşayan vatandaşlardan Barış Rüzgar, "Aslen Vanlıyım ancak uzun zamandır Alaçatı'da yaşıyorum ve sık sık Ilıca Plajı'na geliyorum. Ilıca Plajı, Çeşme ve Alaçatı çok güzel yerler. Eskiye göre bakılınca giderek güzelleşiyor. Dışarıdan gelen çok fazla kişi var. Her zaman bu şekilde kalabalık ancak cumartesi ve pazar günleri aşırı kalabalık oluyor. Sosyal mesafeye pek uyulmuyor" dedi. (DHA)

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