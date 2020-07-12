Ilıca Plajı'na hafta sonu akını! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bin 200 metre uzunluğuna sahip Ilıca Plajı, sıcaktan bunalanların adresi oldu. Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulduğu İzmir ve çevre illerden pek çok kişi hafta sonunu fırsat bilip, Ilıca Plajı'na akın etti. Çeşme Belediyesi'nin Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapan ekipler, sahile çaktıkları kazıklarla, 1.5 metre arayla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturmasına rağmen, kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uymayanlar oldu. Özellikle oluşturulan özel alan dışında güneşlenip denize girenler, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Plajda ailesiyle vakit geçiren vatandaşlardan Aytaç Bektaşoğlu, "Pazar günü olması nedeniyle; kalabalık olacağını tahmin ediyordum. Sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Kesinlikle korkuyoruz. Bugün plaja ilk gelişim. Geldiğime pişmanım. Bir daha gelmeyi düşünmüyorum. Virüsten dolayı korkuyoruz başka bir sıkıntımız yok" dedi.

Vatandaşlardan Nejdet Başbuğ ise, "Hemen hemen her hafta sonu buraya geliyoruz. Burası her zaman kalabalık oluyor. Plajın bir kısmında birer metre aralıklarla ip çekerek koronavirüse karşı önlem alınmış. Vatandaşlar genel olarak kurallara uyuyor ama uymayanlar da var" diye konuştu.