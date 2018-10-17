ILICAK VE ALTAN KARDEŞLER DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Fetulahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın almış olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onaylayan İstinaf Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, şüphelilerin "terör örgütünün 'gizlilik' ve 'tedbir' stratejisi doğrultusunda hareket ettikleri" belirtildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, açıkladığı 42 sayfalık gerekçeli kararında, FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen'in örgüte yakınlığıyla bilinen bir sitede, Sızıntı dergisinde ve örgüte ait Zaman Gazetesi'nde değindiği siyasal konularda darbeye yönelik subliminal mesaj verdiği savunuldu.

SUBNİMİNAL MESAJ VERDİLER İDDİASI

Sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Can Erzincan TV'de canlı olarak yayınlanan "Özgür Düşünce" programında, "Darbenin artık kaçınılmaz olduğu" yönünde konuşmalar yaptıkları ve mesaj verdiği savunulan gerekçeli kararda, program arasında yayına, "Yine yeşillendi fındık dalları" şarkısının çalındığı, koyu yeşil bir fon üzerine büyük harflerle, "Anlayana sivri sinek az anlamayana..." yazısı ile devam edildiği, katılımcıların buna kahkahalarla güldüğü, "Bir ümidimiz var" başlığı altında VTR gösterildiği ve katılımcıların birden fazla kez darbeye ilişkin subliminal mesaj verdiği iddia edildi.