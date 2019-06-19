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İlik beklerken ölen Tuğçe anısına okuluna çeşme

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde iki yıl önce ilik nakli beklerken yaşamını yitiren Tuğçe Bayraklı (13) anısına, eğitim gördüğü ortaokulun bahçesine çeşme yaptırıldı.

İlik beklerken ölen Tuğçe anısına okuluna çeşme

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde iki yıl önce ilik nakli beklerken yaşamını yitiren Tuğçe Bayraklı (13) anısına, eğitim gördüğü ortaokulun bahçesine çeşme yaptırıldı.
Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Tuğçe Bayraklı, 2 yıl önce aplastik anemi (kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Tuğçe’yi unutmayan okul yönetimi ve kaymakamlık, anısını yaşatmak için okul bahçesine çeşme yaptırdı. Çeşme, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve anne Neriman Bayraklı, baba Nihat Bayraklı ile öğrencilerin katılımıyla hizmete açıldı. Kaymakam Keçeli, Tuğçe’nin zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini ve ailesinin sonuna kadar kızları için mücadele ettiğini söyledi.
Tuğçe'yi yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Keçeli, "Tuğçe için ilik kampanyası gerçekleştirilmişti. Ailede var gücü ile mücadele etti. Bize düşen kısım o mücadeleye destek olmaktı. Bundan sonra elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Öğrencimizin ismini bir çeşme ile yaşatmış olduk. Arıtma sistemi ile öğrencilerimiz rahat bir şekilde çeşmeyi kullanabilecekler. Allah ailesine sabır versin. Bu isim burada olduğu sürece Tuğçe’nin manevi hatırası hep okulumuzda olmaya devam edecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlik beklerken ölen Tuğçe anısına okuluna çeşmeİlik beklerken ölen Tuğçe anısına okuluna çeşmeİlik beklerken ölen Tuğçe anısına okuluna çeşmeİlik beklerken ölen Tuğçe anısına okuluna çeşme

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