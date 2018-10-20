CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta, sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, 4 yıldır ilik nakli bekleyen 12 yaşındaki Can Umut Taşkan'ın sağlığına kavuşması için "Bir Can'a bir umut olmak için herkes Kızılaya" sloganıyla kampanya başlattı. Dilek ve Ahmet Taşkan çiftinin 12 yaşındaki oğulları Can Umut'a, 4 yıl önce gittiği hastanede kemik iliğinin kan üretememesi sonucu oluşan aplastik anemi teşhisi konuldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine başvuran Taşkan ailesi, Can Umut'u ender olarak görülen söz konusu hastalıktan kurtarmak için çözüm aradı. Karslı olan ancak Aydın'ın Söke ilçesinde yaşam süren Taşkan ailesi, ilik nakli olması gereken ancak henüz uygun ilik bulunamayan çocuklarının tedavisini yaptıramadı. Bunun üzerine Kars'ta sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, Can Umut'a uygun ilik bulunması için "Bir Can'a bir umut olmak için herkes Kızılaya" sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) Türk Kızılayı ile ortaklaşa yapılan çalışmada, öğrencilerden kan örnekleri alındı.

Bu örneklerin incelenmesi sonucu Can Umut'a uygun kemik iliği donörü olup olmadığı belirlenecek. Halen süren kampanya ile uygun kemik iliği bulunup çocuğun sağlığına kavuşturulması amaçlanıyor. Kampanyayı başlatanlardan Berivan Buğan, AA muhabirine, vatandaşların kampanyaya destek vermesini istediklerini belirterek, "Can Umut 4 yıldır aplastik anemi tedavisi görüyordu fakat bu tedaviye yanıt alamadı ve acil olarak ilik nakli olması gerekiyor. Kendisi Karslı ama Söke de yaşıyor. Aydın, Didim, Kuşadası, Söke'de de kampanya başlatıldı. Kampanyamız devam ediyor." dedi. Buğan, kampanyaya özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "KAÜ Eğitim Fakültesinde kan merkezi kuruldu, tüm Türkiye'yi, herkesi ilik nakli için bu kampanyaya davet ediyoruz. Sosyal medyadan bir kampanya başlattık, umarım güzel sonuçlar alırız, Türkiye'de ilik nakli bekleyen 'can'larımız için, bir cana bir umut olmak için herkesi Kızılaya bekliyoruz. Vatandaşlarımız basit bir uygulamayla donör olabilir. Oldukça ilgi var ama vatandaşlarımız ilik nakline biraz tedirgin yaklaşıyor. İlik nakli çok zor bir şey değil sadece 3 tüp kan veriliyor, kişisel bilgiler alınıyor. Hemen hemen hiç yan etkisi olmayan uygulama."