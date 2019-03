İlik bekleyen Sonat için yarı uyumlu nakil kararı

ALL hastası 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan için uygun ilik bulunamadığından dolayı babadan yarı uyumlu nakil gerçekleştirilme kararı alındı. Bir kaç gün içerisinde gerçekleşecek nakil sonrası babanın iliği uyumsuz olur ise bu sefer annesinden nakil gerçekleştirilecek. Bu süreç içerisinde uygun ilik bulma ümitlerinin halen devam ettiğini belirten anne Sinem Güney Kuru, Sonat’ın her şeye rağmen moralinin yüksek olduğunu belirterek, “O çok güçlü bir çocuk. ‘Ben bunu halledeceğim’ diyor” diye konuştu.

4 yıl önce baş dönmesi ve ağrı şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli ALL hastası olduğunu öğrenen Sonat Emre Özcan’ın hayatı, hastane koridorlarında geçiyor. Daha önce kemoterapi ve ilaç tedavisi gören Özcan, kendisine uygun ilik bulunamaması nedeniyle hastalığı son günlerde tekrar nüksetti. Hastanede müşahede altına alınan Özcan, hayata tutunabilmesi için gerekli iliği dört gözle bekliyor. Uygun ilik nakli için gereken sürenin son günlerine girildi. Doktorlar, uygun iliğin şu ana kadar ulaşmaması sebebiyle, haploidentik uyumlu (yarı uyumlu) nakil kararı aldı. Babadan gerçekleşecek işlem sonrası, eğer ilik yüzde 50 uyum sağlayamaz ise bu sefer anneden yarı uyumlu nakil işlemi gerçekleştirilecek.