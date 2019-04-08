HABER

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

İzmir'de geçen yıl kasım ayında lösemi hastalığının nadir görülen türlerinden olan Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için aranan uygun ilik bulunamadı. Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, kızına ikinci kez hayat verecek.

Uygun donör bulunamadığı için yarı uyumlu olan anne Eylem Şen Yazıcı'dan nakil yapılacak. Yazıcı Ailesi, hastalığın tekrar etmesi ihtimaline karşı, Öykü için yüzde 100 uyumlu donör arayışını sürdürüyor.

Öykü için karar verildi

İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin Yazıcı'ya geçen yılın kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı Ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem de yurt dışında kampanya başlattı.
Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı.
Antalya'daki özel hastanede tedavi gören Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Tedavi nedeniyle Öykü Arin'in saçları kısacık kesildi. Eylem ve Çağdaş çifti de saçlarını kestirdi.
Anneden yarı uyumlu nakil, 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Öykü Arin nakil olduktan sonra, naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek.
Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lösemi hastalığı Öykü Arin Yazıcı

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında karar!

Kritik FETÖ davasında karar!

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

Karlar eriyince evleri su bastı

Karlar eriyince evleri su bastı

Günlük burç yorumları 8 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Boğa burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.