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İlik nakli bekleyen hasta yakınları kanser seminerinde bilgilendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

KANSER Erken Teşhis Merkezi (KETEM) ve Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği iş birliğinde 'Kanser, Kanserden Korunma ve Tarama' semineri gerçekleştirildi.

İlik nakli bekleyen hasta yakınları kanser seminerinde bilgilendirildi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- KANSER Erken Teşhis Merkezi (KETEM) ve Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği iş birliğinde 'Kanser, Kanserden Korunma ve Tarama' semineri gerçekleştirildi. İlik nakli bekleyen hasta yakınlarının da katıldığı seminerde, erken teşhisin önemi anlatıldı.
KETEM ve Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği'nin ortak projesi kapsamında, 'Kanser, Kanserden Korunma ve Tarama' semineri gerçekleştirildi. KETEM doktorlarının yaptığı açıklamalarla kanserden korunma yolları hakkında bilgi sahibi olan katılımcılar, erken teşhisin önemi konusunda da uyarıldı. Seminere, öğrenciler ve vatandaşların yanı sıra ilik nakli beklemekte olan hastaların yakınları da katıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde MDS hastası olarak tedavi gören 28 yaşındaki Ulvi Ulaştıran'ın annesi Kadriye Ulaştıran, "Kansere dikkat çekmek gerektiğini en iyi bizler biliyoruz. Bu tarz seminer ve bilgilendirme çalışmaları arttırılmalı ve yaygınlaştırılmalı. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor, insanlar kanser hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı" dedi. Bilgilendirme çalışmasını gerçekleştiren KETEM doktorlarından Dr. Hatice Uçar ise, kanserden korunmak için beslenme, kanseri engelleyici besinler, meme kanseri, meme kanseri riskini azaltıcı faktörler, kanserde erken teşhisin önemi ve evde kendi kendine muayene, kanser belirtileri, kanser taramasının önemi gibi konularda katılımcılara aydınlatıcı bilgiler verdi.
'ERKEN TESPİT DURUMUNDA TAMAMEN İYİLEŞME SAĞLANABİLİYOR'
Tarama programının kanser belirtisi ve şikayetleri olmadan önce kanseri saptamaya yönelik olarak yapılan muayene işlemlerini içerdiğini belirten Dr. Hatice Uçar, "Doktorun tarama testi yapması kanser var anlamına gelmez. Bazı tarama uygulamalarıyla kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda, tamamen iyileşme sağlanabilmekte, daha az yan etkisi olan ilaçlar veya girişimler uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilmektedir. Başta hasta sağlığı olmak üzere tedavi maliyeti bakımından da bu uygulama faydalı bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası kanser örgütlerinin tarama programı önerdiği kanser tipleri meme kanseri, kolorektal (kalın bağırsak) kanseri, serviks (rahim ağzı) kanseri ve prostat kanseridir. Şüphesiz bütün kanser tiplerinde erken tanı önemlidir ancak özellikle bu kanser tiplerinde kanser tarama programının uygulanması ile hiç yakınma yok iken kanseri erken evrede yakalayıp tedavi etmek mümkün olabiliyor" dedi.
Öte yandan Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği Başkanı Mevlüt Yılmaz da KETEM'e ve Dr. Hatice Uçar'a teşekkür etti. Programın ardından seminere katılan kişiler, Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu.

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İlik nakli bekleyen hasta yakınları kanser seminerinde bilgilendirildiİlik nakli bekleyen hasta yakınları kanser seminerinde bilgilendirildiİlik nakli bekleyen hasta yakınları kanser seminerinde bilgilendirildi

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