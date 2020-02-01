İlik nakli olması gereken Tolga için seferber oldular 

Güven HASBAŞ- Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’da, lösemi tedavisi gören Tolga Eray'ın (33) ihtiyacı olan iliğin bulunması için kent ve çevre illerdeki binlerce vatandaşlar adeta seferber oldu.

Karasu Belediyesi’nde çalışan ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören Tolga Eray’ın ihtiyacı olan iliğin bulunması için önce Karasu’da, ardından Hendek, Adapazarı ve Serdivan’da Türk Kızılayı'nca kurulan stantlara binlerce vatandaş donör olmak için başvuruda bulundu. Sakarya genelinde başlatılan seferberlik çevre şehirlere de yayılırken, son olarak Serdivan’da bir alışveriş merkezinde Türk Kızılayı tarafından stant kuruldu. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kampanya için Tolga Eray’ın yakınları vatandaşlara teşekkür etti.

"SADECE TOLGA İÇİN DEĞİL"

Tolga Eray’ın ağabeyi Taylan Özgür Eray, "Sürecin başında sağlık durumu iyiydi. Tekrar nüksetti. Şu anda kemoterapi almaya başladı. Doktorlarımız artık ilik nakli olması gerektiğini söylüyor. Tolga için Sakarya’da kök hücre bağışında bulunanların sayısı hayli iyi. İlgili herkese çok teşekkür ederiz. Bağışlardan uygun donör bulunup bulunmayacağını henüz bilmiyoruz. Bizim duyarlı vatandaşlardan beklentimiz sadece Tolga için değil, ilik nakli olmak için bekleyen bütün hastalarımıza uygun donörün bulunması. İnşallah ülke genelinde duyarlılık sağlanır ve sayı hızla çoğalır" dedi.

BAĞIŞ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Kan bağışı yapan Doğan Çatalbaş, "Ülkemizde binlerce ilik nakli bekleyen hastamız var. Beş dakikanızı ayırarak bir insan kurtarabilirsiniz. Bütün vatandaşlarımızı ülkenin her yerinde Kızılay istasyonlarına giderek kök hücre bağışı yapmaya çağırıyorum" diye konuştu. Kan bağışı yapan Onur Ahmetoğlu ise, "Vatandaşlarımız kök hücre bağışıyla organ bağışını karıştırıyorlar. Kök hücre bağışının kan bağışından hiçbir farkı yok. İlik nakli bekleyen hastalarımızın hayatına dokunmak çok kolay. Üç tüp kan vererek bir insana can olabilirsiniz. Tüm Türkiye’yi kök hücre bağışı yapmaya çağırıyorum" dedi.

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