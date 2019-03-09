İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, "Bu ülkenin insanlarının birçoğu ciddi anlamda mağdur edildi. Bir nesli yok etmek istediler, ellerinden gelse toptan ortadan kaldıracaklardı. Ama hesapları yanlıştı. Onların 'bitireceğiz' dediği nesiller, bu ülkenin yeniden canı olarak, hayat damarı olarak, kanı olarak ülkemizin her tarafında." dedi.

Çelikbilek, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulundaki konuşmasında vakfın, yok edilmek istenen düşünceleri, yok edilmek istenen ülke gerçeklerini, bir kere daha hayata geçirmek ve yaşatmak için kurulduğunu anlattı.

Yücel Çelikbilek, değerlerinden dolayı millete yaşatılan zorlukları unutmadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu milletin evladı olmak, bu milletin bir ferdi olmak, bu milletin değerlerini taşımak için çırpınan insanlarımıza reva görülen haksızlıkları, 28 Şubatları ve arkasından gelen günleri asla aklımızdan çıkartmadık, hiç çıkartmayacağız. Bu ülkenin insanlarının birçoğu ciddi anlamda mağdur edildi. O mağduriyet bizim insanımıza, ülkemize çok ciddi zararlar verdi. Bir nesli yok etmek istediler, ellerinden gelse toptan ortadan kaldıracaklardı. Ama hesapları yanlıştı. Onların bir hesabı varsa Rabb'imizin çok daha farklı bir hesabı vardır. Onlar ikinci hesaba, Rabb'imizin hesabına tosladılar. Zannettiler ki 'Bu yaptığımız vahşeti, gaddarlığı bin yıl sürdüreceğiz.' Ama birkaç yıl geçmeden son buldu. Onların 'bitireceğiz' dediği nesiller, bu ülkenin yeniden canı olarak, hayat damarı olarak, kanı olarak ülkemizin her tarafında."

İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kuruluna, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan da katıldı.

