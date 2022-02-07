İlim Yayma Vakfı'ndan Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan yurt inşaatıyla ilgili açıklama! Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yanıt verdi

Süleymaniye Camii etrafına inşa edilen yurt binası nedeniyle uzun süredir eleştirilen İlim Yayma Vakfı yazılı bir açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklamasını paylaşan vakıf, Süleymaniye'nin İstanbul'un ruhu olduğunu, vakfın varlık sebebinin de bu ruhu korumak olduğunu belirtti.

Vakıf, "Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bin girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" ifadesine yer vererek bu konuda ilgili kurum ve kuruluşları üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağırdı.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Yurt binasının durdurulmasını isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu açıklamayı "olumlu" diye nitelendirdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Süleymaniye Camii'nin ruhunu bozan ve silüetinin önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir" dedi.

İBB İNŞAATIN DURDURULMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İlim Yayma Vakfı'na ait Süleymaniye Camii'nin önündeki yurt binası inşaatının durdurulması için geçen hafta Koruma Bölge Kurulu'na başvurmuştu.

Koruma Kurulu'ndan, Süleymaniye Camii'nin görünümünü etkileyen İlim Yayma Vakfı'na ait yurt binası inşaatı için acil durdurma kararı verilmesini isteyen İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtmişti.

İlim Yayma Vakfı'na ait yurt binasının projesi, yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan 2019'da Koruma Kurulu'na iletilmiş ve İBB'nin onayı olmaksızın "İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu" tarafından onaylanmaştı.

İBB, projeye onay veren İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu'nun kapatılması nedeniyle yapının acilen durdurulması talebini, "İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu"na yapmıştı.

