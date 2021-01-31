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Ilımlı Cumhuriyetçi Senatörlerden Biden’a Çağrı

31.01.2021 18:50 | Son Güncelleme:
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Ilımlı Cumhuriyetçi Senatörlerden Biden’a Çağrı

10 Cumhuriyetçi senatör Başkan Joe Biden’a çağrıda bulunarak 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi yeniden değerlendirmesini istedi. Senatörler bir anlaşmaya varmak için görüşme yapmak istediklerini ve muhtemel anlaşmanın partilerüstü destek alabileceğini kaydettiler

10 Cumhuriyetçi senatör Başkan Joe Biden’a çağrıda bulunarak 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi yeniden değerlendirmesini istedi.

Senatörler bir anlaşmaya varmak için görüşme yapmak istediklerini söylediler ve muhtemel anlaşmanın partilerüstü destek alabileceğini kaydettiler.

Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski ve 7 Cumhuriyetçi senator Biden’a gönderdikleri mektupta Pazartesi günü kendi ekonomik paket önerilerini kamuoyuna sunacaklarını kaydetti.

Bazı Cumhuriyetçi isimler Biden’ın ekonomik paketinin çok fazla olduğunu belirtirken bazıları da daha fazla hedefe yönelik bir paketin çıkartılmasından yana.

Cumhuriyetçi senatörler Biden’a mektuplarında kendi önerilerinin de Başkan’ın birçok önceliğine yer verdiğini vurguladılar. Senatörler, Biden’ın desteğiyle bu planın Kongre’de partilerüstü şekilde onaylanabileceğini de kaydettiler.

Mektupta, Bill Cassidy, Shelley Moore Capito, Todd Young, Jerry Moran, Michal Rounds ve Rob Partman’ın da imzaları bulunuyor.

Portman kısa süre önce 2022 Senato seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Cumhuriyetçi senatörler kendi planlarının da Biden’ın önerdiği ekonomik pakette yer alan aşı ve testlere bütçe ayrılmasıyla birlikte okullara ve çocuk bakım merkezlerine destek de içerdiğini kaydediyor.

Ancak Cumhuriyetçi senatörler kendi planlarının aileler ve küçük işletmeler için daha hedefe odaklı olduğunu belirtiyorlar.

Senatörler kendi önerecekleri ekonomik paketin ne kadar olacağını belirtmediler.

Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Beyaz Saray’ın mektubu aldığını ve değerlendireceğini söyledi.

Demokratlar’ın kontrolündeki Senato’nun bu hafta Biden’ın Corona’yla mücadele çerçevesinde önerdiği 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi ele alması bekleniyor.

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