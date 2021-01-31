Ilımlı Cumhuriyetçi Senatörlerden Biden’a Çağrı

10 Cumhuriyetçi senatör Başkan Joe Biden’a çağrıda bulunarak 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi yeniden değerlendirmesini istedi.

Senatörler bir anlaşmaya varmak için görüşme yapmak istediklerini söylediler ve muhtemel anlaşmanın partilerüstü destek alabileceğini kaydettiler.

Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski ve 7 Cumhuriyetçi senator Biden’a gönderdikleri mektupta Pazartesi günü kendi ekonomik paket önerilerini kamuoyuna sunacaklarını kaydetti.

Bazı Cumhuriyetçi isimler Biden’ın ekonomik paketinin çok fazla olduğunu belirtirken bazıları da daha fazla hedefe yönelik bir paketin çıkartılmasından yana.

Cumhuriyetçi senatörler Biden’a mektuplarında kendi önerilerinin de Başkan’ın birçok önceliğine yer verdiğini vurguladılar. Senatörler, Biden’ın desteğiyle bu planın Kongre’de partilerüstü şekilde onaylanabileceğini de kaydettiler.

Mektupta, Bill Cassidy, Shelley Moore Capito, Todd Young, Jerry Moran, Michal Rounds ve Rob Partman’ın da imzaları bulunuyor.

Portman kısa süre önce 2022 Senato seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.