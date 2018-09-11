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'Ilımlı Muhaliflerle Aşırıcıları Ayırt Etmek Türkiye’nin Sorumluluğu’

11.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve İran’dan temsilciler Cenevre’de Suriye’yi görüştü.  Birleşmiş Milletler’in Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın ev sahipliğinde yapılan toplantının ana gündem konusu Suriye’de yeni anayasanın yazma çalışmalarıyla ilgiliydi. Ancak görüşmenin tam da İdlib’e yönelik askeri bir harekatın tartışıldığı bir sırada gerçekleşmesi anayasa dışında İdlib konusunun da masada yer almasına neden...

Türkiye, Rusya ve İran’dan temsilciler Cenevre’de Suriye’yi görüştü.

Birleşmiş Milletler’in Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın ev sahipliğinde yapılan toplantının ana gündem konusu Suriye’de yeni anayasanın yazma çalışmalarıyla ilgiliydi.

Ancak görüşmenin tam da İdlib’e yönelik askeri bir harekatın tartışıldığı bir sırada gerçekleşmesi anayasa dışında İdlib konusunun da masada yer almasına neden oldu.

Toplantıya katılan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, Türkiye, Rusya ve İran’ın İdlib’e yönelik askeri operasyonla ilgili olarak bir plan ve mekanizma üzerinde uzlaşacağını düşündüğünü kaydetti.

Lavrentiev İdlib’de militanları ayırmanın zor bir iş olduğunu fakat bunun ileriye dönük tek yol olduğunu kaydetti.

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