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  4. İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

04.04.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın son gündemi öğretmenler için açılan tanışma sayfası oldu. Instagram'da yer alan ve 10 binden fazla takipçisi bulunan tanışma sayfası, kimileri tarafından olumlu karşılanırken kimileri de öğretmenlik mesleğinin adına zarar verdiğini savundu.

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Öğretmenlerin birbirleriyle tanışmak için açtığı sayfa tartışmalara sebep oldu. Kişisel özellikler ve fotoğrafların paylaşıldığı sayfada isteyen kullanıcılar istediği paylaşım için yorumda bulunabiliyor. Öğretmenler için kurulan ve isteyenlerin birbirine mesaj attığı sayfada dikkat çeken ifadeler de yer alıyor.

INSTA

PAYLAŞIMLARDA NELER VAR?

"Öğretmenler aradığı ciddi ilişkiyi, sevgiliyi veya eşi burada bulabilecek" ifadelerinin yer aldığı sayfada öğretmenler kendi özelliklerini yazarak diğer kullanıcıların görmesini sağlıyor. Paylaşılan özellikler arasında yaş, boy, kilo, görev yeri, ev-araba durumu, hobi gibi bilgiler yer alıyor. Kimlerin paylaşılacağına ise sayfanın admini karar veriyor.

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TARTIŞMALARA SEBEP OLDU

Başta Ekşi Sözlük olmak üzere Twitter ve bazı Instagram sayfalarında bu oluşuma tepki gösterildi. Tepkinin sebebi ise öğretmenlik mesleğinin adına zarar getirebilecek olması... Bazı kullanıcılar hükümet tarafından bile izdivaç programlarının yasaklandığına dikkat çekerek sosyal medyada böyle bir sayfanın olmasının 'yakışık almadığını' savundu. Bazı kullanıcılar ise internetten tanışmanın artık normal bir olay olduğunu ve bunun öğretmenler için de olması gerektiğini belirtti.

SAYFA SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Tartışmaların büyümesi üzerine sayfanın sahibinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Sayfanın yasal bir zeminde yer aldığını savunan açıklamada, "Burası öğretmenlere özel ciddi bir tanışma platformudur" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

asas

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Öğretmen
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