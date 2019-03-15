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İlişki görüntüleri ile şantaja 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

ANKARA'da telefonla arayıp buluştukları C.A. adlı erkek ile ilişkiye girerken gizlice görüntüsünü çeken 2 kadın ve görüntülerle bu kişiye şantaj yaparak parasını almaya çalıştığı iddia edilen 3 erkek arkadaşı, polis operasyonuyla yakalandı.

İlişki görüntüleri ile şantaja 5 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da telefonla arayıp buluştukları C.A. adlı erkek ile ilişkiye girerken gizlice görüntüsünü çeken 2 kadın ve görüntülerle bu kişiye şantaj yaparak parasını almaya çalıştığı iddia edilen 3 erkek arkadaşı, polis operasyonuyla yakalandı.
Olay, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. A.Y. ve H.D. adlı kadınlar, C.A.'yı telefonla arayarak buluşup, görüşmek istediklerini söyledi. C.A., kadınlar ile buluşup günlük kiraladığı eve gitti. C.A., burada kadınlardan biriyle ilişkiye girerken, diğeri gizlice cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Kadınlar, daha sonra C.A.'nın cep telefonu ve cüzdanını alarak kaçtı.
Ardından kadınların erkek arkadaşları, C.A.'nın gizlice çekilen görüntüsünü flaş bellek ile iş yerine gönderip, görüntüyü ailesine verip, internet ortamında yayacaklarını söyleyerek para talep etti. C.A.'nın durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis, C.A.'nın kadınlar ile buluştuğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 2 kadının, farklı araçlarla buluşma noktasına bırakılıp, daha sonra alındığını belirleyen polis, kimliklerini belirlediği A.Y. ve H.D. adlı kadınlar ile erkek arkadaşları O.Y., E.Ü. ve U.E.'ni adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sattığı cep telefonu da polis tarafından teslim alınarak sahibi C.A.'ya iade edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. A.Y., H.D. ve O.Y., 'yağma', 'şantaj', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Ü. ve U.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İlişki görüntüleri ile şantaja 5 gözaltıİlişki görüntüleri ile şantaja 5 gözaltı

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