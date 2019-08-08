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İlişki görüntüleriyle şantaja 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 14:04 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, kiraladığı apart dairede internetten tanıştığı erkekle cinsel ilişkiye giren ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, bu kişiden şantajla 50 bin TL aldığı öne sürülen M.B.

İlişki görüntüleriyle şantaja 3 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, kiraladığı apart dairede internetten tanıştığı erkekle cinsel ilişkiye giren ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, bu kişiden şantajla 50 bin TL aldığı öne sürülen M.B. (26), eski eşi M.G. (32) ve ablası A.B. (28) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli M.B.'nin cep telefonunda yapılan incelemede 6 kişiye ait cinsel içerikli video görüntülerinin olduğu ortaya çıktı.
M.B., internetten tanıştığı ismi açıklanmayan bir erkekle görüşmek için ablası A.B. adına apart daire kiraladı. Apartta görüştüğü kişiyle cinsel ilişkiye giren M.B., iddiaya göre bu anları gizlice cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ardından bu kişiyi görüntü ve fotoğrafları internette yaymakla tehdit ederek 50 bin TL'sini aldı. Şüpheli M.B. bir süre sonra görüntülerle bir kez daha şantaj yaparak yeniden 50 bin TL isteyince, mağdur polise gidip, şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şantaj yaptığı öne sürülen M.B., apart kiralamada adını kullandığı ablası A.B. ve cep telefonu hattını kullandığı eski eşi M.G.'nin adresini belirledi. 3 kişi, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheliler geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Polis ekiplerince M.B.'nin kullandığı telefonda yapılan incelemede 6 kişiye ait cinsel içerikli video görüntüleri olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlişki görüntüleriyle şantaja 3 gözaltıİlişki görüntüleriyle şantaja 3 gözaltıİlişki görüntüleriyle şantaja 3 gözaltı

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