'İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm'

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Keeley Bunker, eylül ayında akşamı saatlerinde gittiği konserden bir daha eve dönmedi.
Keeley'nin cansız bedeni, Wigginton Park yakınlarındaki dere yatağında bulundu. Yarı çıplak halde bulunan genç kadının cansız bedeninin üstü, çalılarla örtülmüştü. Keeley'nin ailesi ve arkadaşları yıkıldı.
20 yaşındaki Keeley, Manchester'lı ünlü rap şarkıcısı Aitch'in Birmingham'daki konser alanı O2'de verdiği konsere gitmişti.
Genç kız konser için heyecanlıydı. Twitter hesabından attığı son tweet'te, "Umarım konserde Aitch beni görür ve evleniriz" diye yazmıştı.
Ancak Keeley bir daha eve geri dönmedi. Genç kızın ailesi ve arkadaşları onun için endişeliydi. Polis ekipleri Keeley için geniş çaplı bir arama başlattı.
Genç kızın cansız bedeni, 20 Eylül 2019'da Wigginton Park'taki dere yatağında bulundu. Adli birimler olay yerini incelemek ve kanıt aramak üzere bölgesi kapattı.
Keeley Bunker'ın cesedi, olay yerinden otopsi incelemesi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.
Yapılan inceleme sonrasında genç kızın tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Keeley Bunker'ın arkadaşları, Tamworth'ta bulunan parka çiçekler ve rengarenk kağıtlara yazılmış mesajlar bırakarak arkadaşlarını andı.
Cinayet zanlısı Wesley Streete, Stafford Crown Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, Keeley Bunker'a tecavüz ettiği ve öldürdüğü suçlamalarını reddetti.
Streete'in yargılanmasına dün başlandı. 20 yaşındaki Keeley Bunker'a önce tecavüz edip ardından öldürmekle suçlanan Wesley Streete, korkunç cinayetin bir "kaza" olduğu iddia etti.
20 yaşındaki Wesley Streete, tutuklu olarak çıkarıldığı mahkemede 19 Eylül 2019'da gerçekleşen olayı anlattı.
Keeley Bunker'ın "güvendiği" bir arkadaşı olduğu ifade edilen cinayet zanlısı, Keeley ile ilişkiye girdiklerini ve sevişme sırasında boğazını sıkarken genç kadını yanlışlıkla öldürdüğünü ileri sürdü.
Yalnızca 1 merte 50 santimetre boyunda ve 41 kilo ağırlığında olan Keeley'nin yarı çıplak cansız bedeni, Tamworth'taki Wigginton Park'ta üzeri yapraklar ve dallarla kaplı şekilde bulunmuştu.
Bunker'ı kasten öldürdüğünü reddeden zanlı, kurbanın ailesine ve arkadaşlarına yalan söylediğini ise kabul etti. Yalan söylemesinin sebebi olarak ise utanmış ve korkmuş olmasını gösterdi.
Mahkemeye çıkartılarak avukatı Rachel Brand tarafından sorgulanan Wesley Streete, Brand'in "Keeley öldüğünde beraber miydiniz? Nasıl öldü?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Evet beraberdik. Konserden dönüşte parkta ilişkiye giriyorduk. Kollarımı boynuna dolamıştım ve yanlışlıkla onu öldürdüm."
Wesley Streete, avukatın "Neden olanlarla ilgili yalan söyledin?" sorusuna ise "Çünkü korktum." yanıtını verdi.
Streete "Nasıl öldüğünü ve diğer insanlara nasıl açıklayacağımı bilmiyordum. Kendimden utandım ve çok korktum, polise ve diğer herkese açıklamaktan korktum" dedi.
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