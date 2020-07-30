'İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm'

Genç kızın cansız bedeni, 20 Eylül 2019'da Wigginton Park'taki dere yatağında bulundu. Adli birimler olay yerini incelemek ve kanıt aramak üzere bölgesi kapattı.

Ancak Keeley bir daha eve geri dönmedi. Genç kızın ailesi ve arkadaşları onun için endişeliydi. Polis ekipleri Keeley için geniş çaplı bir arama başlattı.

Genç kız konser için heyecanlıydı. Twitter hesabından attığı son tweet'te, "Umarım konserde Aitch beni görür ve evleniriz" diye yazmıştı.

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Keeley Bunker, eylül ayında akşamı saatlerinde gittiği konserden bir daha eve dönmedi.

Yalnızca 1 merte 50 santimetre boyunda ve 41 kilo ağırlığında olan Keeley'nin yarı çıplak cansız bedeni, Tamworth'taki Wigginton Park'ta üzeri yapraklar ve dallarla kaplı şekilde bulunmuştu.

Keeley Bunker'ın "güvendiği" bir arkadaşı olduğu ifade edilen cinayet zanlısı, Keeley ile ilişki ye girdiklerini ve sevişme sırasında boğazını sıkarken genç kadını yanlışlıkla öldürdüğünü ileri sürdü.

Streete'in yargılanmasına dün başlandı. 20 yaşındaki Keeley Bunker'a önce tecavüz edip ardından öldürmekle suçlanan Wesley Streete, korkunç cinayetin bir "kaza" olduğu iddia etti.

Cinayet zanlısı Wesley Streete, Stafford Crown Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, Keeley Bunker'a tecavüz ettiği ve öldürdüğü suçlamalarını reddetti.

Yapılan inceleme sonrasında genç kızın tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bunker'ı kasten öldürdüğünü reddeden zanlı, kurbanın ailesine ve arkadaşlarına yalan söylediğini ise kabul etti. Yalan söylemesinin sebebi olarak ise utanmış ve korkmuş olmasını gösterdi.

Mahkemeye çıkartılarak avukatı Rachel Brand tarafından sorgulanan Wesley Streete, Brand'in "Keeley öldüğünde beraber miydiniz? Nasıl öldü?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Evet beraberdik. Konserden dönüşte parkta ilişkiye giriyorduk. Kollarımı boynuna dolamıştım ve yanlışlıkla onu öldürdüm."

Wesley Streete, avukatın "Neden olanlarla ilgili yalan söyledin?" sorusuna ise "Çünkü korktum." yanıtını verdi.

Streete "Nasıl öldüğünü ve diğer insanlara nasıl açıklayacağımı bilmiyordum. Kendimden utandım ve çok korktum, polise ve diğer herkese açıklamaktan korktum" dedi.

