İlişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesörün akıl sağlığı araştırılacak

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de daha önce ilişkisi olduğu Sibel İ. ile buluşup, yeniden ilişki teklifinde bulunan, olumsuz yanıt alınca da bıçakla ağır yaralanan Prof. Dr. Fuat Duygulu'nun (49) yargılanmasına başlandı. Evli olan Prof. Dr. Duygulu, ifadesinde olay günü alacağını istemek için Sibel İ. ile buluştuğunu öne sürdü. Sibel İ. ise sanığın ilişki teklifinde bulunduğunu, reddenice bıçaklandığını söyledi. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevkine karar verdi.

Olay, 20 Nisan’da merkez Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Spor Salonu'nun önünde meydana geldi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Fuat Duygulu, 2011 yılında hastanede tanıştığı ve bir süre ilişki yaşadığı Sibel İ. ile yeniden bir araya gelmek için buluştu. Anack Duygulu ile Sibel İ. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fuat Duygulu, araçtan aldığı bıçak ile Sibel İ.'yi karnından ve kolundan ağır yaraladı. Sibel İ. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Prof. Dr. Fuat Duygulu tutuklandı.

Prof. Dr. Duygulu hakkında ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat Duygulu ile Sibel İ. ve avukatları hazır bulundu.

Stres altında olduğunu öne süren Prof. Dr. Duygulu, "4-5 yıldır tanıştığım bir kadındı. Kendisi ile ilişkimiz vardı, zaman zaman birlikte de olmuştuk. Bu sürede kendisine 10 bin TL ve 15 bin TL olmak üzere iki ayrı borç para vermiştim. Bir süredir görüşmüyorduk. Olay günü yeniden görüşmek istedim. Kadir Has Spor Salonu’nda olduğunu söyledi, oraya gittim, aracıma geldi, şarjını unutmuş, gidip aldıktan sonra geri geldi. Biraz araçta konuştuk, görüşmeye devam etmek için eşimden ayrılmamı istedi. Ben de borcumu istedim, hakaret ve küfürleşmeler oldu ve araçtan indi. Ben de psikolojik stres altındaydım, canına kast etmeyi, hatta yaralamayı bile düşünmedim. Fevri stres altında bıçakla vurdum. Evli olduğumu biliyordu, arabada bulunan çakı bıçağı ile bıçakladım, şuursuzca bir hareketti” diye konuştu.

Kolunda sargı ile duruşmaya gelen Sibel İ. ise, Duygulu'nun ilişki teklifini reddetti için bıçaklandığını iddia ederek, "Tekrar ilişki istedi, kabul etmedim, bıçakladı” dedi. Sibel İ. olayı şöyle anlattı:

"Dayımın kızının tedavisinde sanık ile hastanede 2011 yılında tanıştık, sonrasında görüşmeye başladık. Yaklaşık 2 yıl kadar sürdü, zaman zaman birlikteliğimiz de oldu. Biz sanık ile 4 yıl önce ayrılmıştık. Olaydan 15 gün önce sanık ısrarla görüşmek istedi. Bir kafede buluştuk, yeniden birlikte olmayı istedi, ben de hayatımda başka birisi olduğunu ve bunun mümkün olmayacağını söyledim. Daha sonra sürekli yazmaya başladı ve görüşmek istedi. Olay günü yine yazdı, ben de spor salonunda olduğumu söyleyince oraya geldi. Aracına bindim, yine aynı şeyleri söyledi, eşi ile sorunlarını olduğunu, yeniden birlikte olmak istediğini anlattı, ben de mümkün olmayacağını söyledim. İndikten sonra, aracıyla önüme kesti, kaldırıma geçtim, aracı park edip yaya olarak peşimden geldi. Hediye aldığını belirtip, elindeki kolyeyi vermek istedi, kabul etmedim, eve bırakmak istedi, kabul etmedim. Sonra karnıma ve koluma bıçakla vurdu, ilişkiye zorlayan oydu, evli olduğunu biliyordum, eşinden ayrılma konusunda zorlamam olmadı, ben istemiyordum.”

Olayın görgü tanığı H.A. ise, "Tesadüfen olay yerinden bisikletle geçiyordum. Mağdur kadın ‘beni rahat bırak’ diye adamla tartışıyordu. Biraz ilerledim ben, arkamı döndüğümde kadın yerdeydi, adamın elinde bıçak vardı, ben de yanımdaki demir çubuk ile oraya gidip, adama bıçağı bırakmasını 3 kez söyledim, sonra döndü bana saldırmak isterken ben çubuk ile elindeki bıçağı düşürdüm, sonra da polis geldi" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, mütalaasında tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat Duygulu’nun ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanık avukatının sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk talebini kabul etti. Sanığa Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması için duruşma 10 Aralık'a ertelendi.

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