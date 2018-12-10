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İlişki yaşadığı kadını bıçaklayan tutuklu profesörün 'akıl sağlığı' araştırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de daha önce ilişkisi olduğu öne sürülen Sibel İ.'yi (38) yeniden ilişki teklifini reddettiği için bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Prof.

İlişki yaşadığı kadını bıçaklayan tutuklu profesörün 'akıl sağlığı' araştırılıyor

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de daha önce ilişkisi olduğu öne sürülen Sibel İ.'yi (38) yeniden ilişki teklifini reddettiği için bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Prof. Dr. Fuat Duygulu (49), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, sanık için Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen cezai ehliyet raporunun mahkemeye ulaşmadığını söyledi ve raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Olay, geçen 20 Nisan'da merkez Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki Kadir Has Spor Salonu'nun önünde meydana geldi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Fuat Duygulu, iddiaya göre, 2011 yılında hastanede tanıştığı ve bir süre ilişki yaşadığı Sibel İ. ile yeniden bir araya gelmek için buluştu. Ancak, Sibel İ. yeniden ilişki teklifini reddedince Prof. Dr. Fuat Duygulu ile aralarında tartışma çıktı. Prof. Dr. Duygulu, tartışma sırasında aracından aldığı bıçakla Sibel İ.'yi karnından ve kolundan ağır yaraladı. Sibel İ. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Prof. Dr. Fuat Duygulu tutuklandı.
TUTUKSUZ YARGILANMA TALEBİNE RET
Prof. Dr. Duygulu hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat Duygulu ile avukatı ve Sibel İ.'nin avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık için Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen cezai ehliyet raporunun mahkemeye ulaşmadığını açıkladı. Sanık avukatı ise Prof. Dr. Duygulu'nun 8 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, tutuksuz yargılanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu'ndan raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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İlişki yaşadığı kadını bıçaklayan tutuklu profesörün 'akıl sağlığı' araştırılıyor

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