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İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın’ dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan Zeki Küçükbey (49), kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi (45) çıkan tartışmada boğarak öldürdü.

İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın’ dedi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan Zeki Küçükbey (49), kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi (45) çıkan tartışmada boğarak öldürdü. Polis gidip, "Fatma Y.’yi öldürdüm, gidip cesedini alın” diyen Zeki Küçükbey, gözaltına alındı.
Kütahya’daki bir otelde masör olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Zeki Küçükbey, yaklaşık 1 ay önce ortadan kayboldu. Eşi Hatice Küçükbey, polise başvurarak kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis, Zeki Küçükbey için arama çalışması başlattı.
Aramalar sürerken, bugün Zeki Küçükbey Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne giderek, ilişkisi olduğu, eşinden boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Fatma Y.'yi çıkan tartışmada öldürdüğünü, cesedini almalarını istedi. Küçükbey'in Maltepe Mahallesi’nde kiraladığı eve giden polis ekipleri, Fatma Y.'nin salonda cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Fatma Y.'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatma Y.'nin cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Gözaltına alınan Zeki Küçükbey ifadesinde, Fatma Y.'yi kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü belirterek, "Çalıştığım otele gelip başka kadınlara masaj yapmamı istemediğini söyledi. Hatta iş yerimde olay çıkartıp, benim oradan kovulmama neden oldu. Sadece kendisiyle ilgilenmem gerektiğini, gerekirse çocuklarımı bile öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Fatma ile evde bu konular yüzünden tartıştık, ben de boğarak öldürdüm. Eşim Hatice ile görüştüm, geceyi eşimle geçirdikten sonra sabah gelip teslim oldum" dedi.
Katil zanlısı Zeki Küçükbey'in emniyetteki işlemleri ve polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın’ dediİlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın’ dediİlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın’ dediİlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın’ dedi

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