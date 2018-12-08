HABER

İlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 13:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Halit Ç. (59), 3 yıldır ilişki yaşadığı Serpil Yıldız'ı (43) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldürdü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Halit Ç. (59), 3 yıldır ilişki yaşadığı Serpil Yıldız'ı (43) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Halit Ç., 38 NS 398 plakalı otomobiliyle 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız'ın yanına geldi. Aracından inen Halit Ç., yanındaki av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. Başından vurulan Serpil Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serpil Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
​Olayın ardından kaçan Halit Ç. ise Argıncık Kayabaşı Mahallesi 110. Sokak'taki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Halit Ç.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldürdüİlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldürdüİlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldürdüİlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldürdü

PARTNERDeğişim dediğin böyle olur! Son halini gören şok geçirdiDeğişim dediğin böyle olur! Son halini gören şok geçirdi
FETÖ şüphelilerinin evlerinde peruk ve takma bıyık ele geçirildiFETÖ şüphelilerinin evlerinde peruk ve takma bıyık ele geçirildi
Gaziantep'ten 4 yıl önce çalınan motosiklet Kilis'te bulunduGaziantep'ten 4 yıl önce çalınan motosiklet Kilis'te bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

Fatma öğretmenin feci sonu!

Fatma öğretmenin feci sonu!

En acı telefon! Polis cevap bile veremedi

En acı telefon! Polis cevap bile veremedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.