HABER

İlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldüren şüpheli, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 3 yıldır ilişki yaşadığı Serpil Yıldız'ı (43) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldüren Halit Çadır (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldüren şüpheli, tutuklandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 3 yıldır ilişki yaşadığı Serpil Yıldız'ı (43) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldüren Halit Çadır (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Halit Çadır, 38 NS 398 plakalı otomobiliyle 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız'ın yanına geldi. Aracından inen Halit Çadır, yanındaki av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. Başından vurulan Serpil Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serpil Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Halit Çadır ise Argıncık Kayabaşı Mahallesi 110. Sokak'taki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halit Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

İlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldüren şüpheli, tutuklandı

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Domuz avında vurduğu kişinin ölümüne neden olduDomuz avında vurduğu kişinin ölümüne neden oldu
Bankaya, soygun için girmişBankaya, soygun için girmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

Gece yarısı dehşete düşüren olay! Tek suçu işini yapmaktı

Gece yarısı dehşete düşüren olay! Tek suçu işini yapmaktı

Rıdvan Dilmen'den olay Beşiktaş ve Ersun Yanal sözleri!

Rıdvan Dilmen'den olay Beşiktaş ve Ersun Yanal sözleri!

Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.