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İlişkiler Biden Döneminde Nasıl İlerleyecek?

17.12.2020 20:16 | Son Güncelleme:
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İlişkiler Biden Döneminde Nasıl İlerleyecek?

ABD’nin son yaptırım kararıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde gerilim tırmanırken, uzmanlar NATO müttefiki Washington ile Ankara’nın önünde karşılıklı olumlu adımlar atılması için seçenekler bulunduğunu belirtiyor

ABD’nin Türkiye'nin savunma sanayini hedef alan yaptırım kararıyla ikili ilişkilerde gerilim tırmanırken, uzmanlar iki ülkenin NATO müttefikliğine dikkati çekerek Washington ile Ankara’nın önünde karşılıklı olumlu adımlar atılması için seçenekler bulunduğunu belirtiyor.

Washington yönetimi tarafından 14 Aralık'ta CAATSA kapsamında Türk savunma sanayine getirilen yaptırım kararı, iki ülke ilişkilerinde 1974 Kıbrıs Harekatı’ndaki gerilimden bu yana en sıkıntılı dönemin işareti olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin “karşı yaptırım” hamlesi içerisine girmediğine işaret ederek, dolayısıyla ABD’nin Joe Biden döneminde olumlu girişimlerle ilişkilerdeki gidişatı değiştirebileceği değerlendirmesini yapıyor.

VOA Türkçe'ye konuşan Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı (ANSAV) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu, ABD’nin Seçilmiş Başkan Joe Biden döneminde mevcut tutumunu koruması halinde iki ülke ilişkilerinde kopma yaşanabileceği düşüncesinde. "ABD'nin Patriot hava savunma füze sistemini Türkiye’ye satmayı kabul etmemişken Türkiye kendi savunması için S-400 hava savunma sistemi satın aldı diye adeta düşmanca bir tutum sergilediğini" söyleyen Çapoğlu, "ABD’nin Ortadoğu'da Rusya karşısında nasıl bir güç kaybettiğini unutmadan Türkiye’yle yeni bir dönemi başlatması gerektiğini" ifade etti.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olarak da görev yapmış deneyimli diplomat Faruk Loğoglu da, VOA Türkçe’ye değerlendirmesinde, artık ABD ile Türkiye arasında “ittifaklık ilişkisi” varlığından söz edilemeyeceğini belirterek, ilişkilerde dip noktaya gelindiği görüşünde. “Ama daha derin dipler de olabilir” diyen Loğoğlu, Biden’in kişisel sicilindeki örneğin Yunanistan ve Ermenistan’ın yanında taraf olma tutumu yerine Türkiye’nin değerini anlamasını umut ettiğini söyledi. Loğoğlu, Türkiye’nin de hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik değerlere dönüş yapması gerektiğini vurguladı.

Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel de, VOA Türkçe’ye, ABD

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