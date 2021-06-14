“İlişkilerde Çözülemeyecek Hiçbir Mesele Yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la verimli ve kapsamlı bir görüşme yaptığını belirterek, Türk-Amerikan ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını düşündüklerini söyledi. Erdoğan ve Biden, Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında önce 46 dakika baş başa görüştü, sonra da heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşme, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi 30 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını biraraya getiren zirve çerçevesinde yapıldı. Erdoğan ve Biden, zirve öncesindeki hazırlık toplantısında da ayaküstü görüşmüştü. NATO zirvesinin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, hem zirve sonuçları hem de ABD Başkanı Biden dahil yaptığı diğer liderlerle yaptığı ikili görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bu dönemin “sorumluluktan kaçma değil, elini taşın altına koyma dönemi” olduğunu vurgulayarak, özellikle NATO’nun önemli görevler üstlenmesi gerektiğini, küresel istikrarın korunmasında İttifak’ın hem belirleyiciliği hem de üstlenmesi gereken sorumlulukların arttığını belirtti.

"İyi terörist-kötü terörist ayrımı maalesef varlığını koruyor" Zirvede terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye’nin önceliklerini müttefiklerin dikkatine sunduklarını kaydeden Erdoğan, “Ancak burada üzülerek söyleyeyim ki iyi terörist-kötü terörist ayrımı maalesef varlığını koruyor” dedi. “Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Böyle ikircikli bir tavrın terörü yok edemeyeceği, bilakis terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır” ifadesini kullandı. Gerek zirvedeki konuşmasında gerekse de ikili görüşmelerinde “PYD/PKK’ya verilen desteğin sonlandırılması gerektiğini” açıkça dile getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Temennimiz tüm müttefiklerimizin sığ siyasi hesapları artık bir yana bırakıp Türkiye ile tam dayanışma sergilemesidir” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadele attığı adımlardan bahsederken, 100 bine aşkın terör şüphelisine ülkeye giriş yasağı getirdiklerini, sınır ötesi operasyonlar sayesinde 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı “terörden arındırdıklarını” söyledi.

Türkiye’nin Suriye’den kaynaklı düzensiz göçün yükünü omuzlamak zorunda kaldığına işaret eden Erdoğan, Libya’da attıkları adımların da BM öncülüğündeki siyasi sürecin önünü açtığını belirtti. "Son derece samimi ve verimli bir görüşme yaptık" Biden’la da “son derece samimi ve verimli bir görüşme” yaptıklarını ifade eden Erdoğan, “Uzun süreli dostluğumuz olan Biden’la kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk” dedi. Erdoğan, “İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık” ifadesini kullandı. “Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, işbirliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin görünüm sergilediğini düşünüyoruz” diyen Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye karşı aynı hassasiyetle ilişkileri sürdüreceğine inandıklarını, ortak çıkarlara sahip oldukları alanlardaki işbirliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldıklarını söyledi. Erdoğan'a Afganistan sorusu

Bir gazetecinin, Türkiye’nin Afganistan’da Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanması noktasındaki teklifinin görüşmede gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine Erdoğan, Afganistan konusundaki düşüncelerini çok açık ve net olarak Biden’a ifade ettiğini belirterek, Türkiye’den Afganistan’da belli bir destek vermesi isteniyorsa kendilerine ABD tarafından diplomatik, lojistik ve mali konularda destek sağlanmasının çok önemli olduğunu kaydetti. “Pakistan’ı yanımıza alma düşüncemizi, Macaristan’ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik” diyen Erdoğan, şu an itibariyle bir “mutabatakın sözkonusu olduğunu, bir sıkıntının sözkonusu olmadığını” ifade etti. "S-400 konusunda düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ilettim" Erdoğan, ABD ile S-400 geriliminin görüşmede nasıl gündeme geldiğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, ABD’nin kendilerine Patriot sistemini vermemesi üzerine S-400 almak durumunda kaldıkları mesajını yineledi ve “S-400 konusunda bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan’a ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim” dedi.