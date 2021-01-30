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İlişkileri Biden Döneminde Neler Bekliyor?

30.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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İlişkileri Biden Döneminde Neler Bekliyor?

Washington’daki Türkiye uzmanlarından Bülent Alirıza, Biden yönetiminde Türkiye ABD arasında çözüm bekleyen sorunların başında S-400 ve CAATSA yaptırımlarının yer aldığını söylüyor

Amerika’nın yeni başkanı Joe Biden’ın önceliği salgınla mücadele ve ekonomik krizi yönetmek olsa da dış politika konusunda atacağı adımlar merakla bekleniyor. Washington’daki Türkiye uzmanlarından Bülent Alirıza Biden yönetiminde iki ülke arasında çözüm bekleyen sorunların başında S-400 ve CAATSA yaptırımlarının yer aldığını söylüyor.

Uzmana göre eski başkanlardan Barack Obama dönemine uzanan ve Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye rağmen giderilemeyen ABD’nin kuzey Suriye’deki PKK bağlantılı YPG'yle ilişkisi, Fethullah Gülen’in iadesi gibi konular da Biden yönetiminde iki ülke gündeminde yerini koruyacak.

Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (CSIS) Türkiye Programı Direktörü Bülent Alirıza, Biden yönetiminin öncelikleri Corona ve ekonomi olacağından, dış politika konusunda Kongre’nin görüşlerini dikkate almaya mecbur kalacağını belirtiyor.

“S-400’e rağmen yeni sayfa zor olacak”

Türkiye’ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan yaptırımlar ABD Kongresi’nde her iki partiden de destek görmüştü.

“S-400’ler Türkiye'de olduğu sürece CAATSA’nın kalkması mümkün değil. Biden’ın ben bunu kaldırdım demesi zor. Yeni bir sayfa her başkanla açılır. Fakat geçmişten kalan sorunların ki başta S-400 konusu var. Ona rağmen yepyeni bir sayfa açılıp sıfırdan başlaması biraz zor olacak.”

“Erdoğan Trump ilişkisi büyümekte olan çatlağın üstünü örtmüştü”

Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi CSIS Türkiye Programı Direktörü Bülent Alirıza’ya göre Antony Blinken’ın Senato’daki onay oturumundaki sözleri, Biden yönetiminin Türkiye’ye yönelik dış politikasının ilk resmi açıklaması oldu.

Joe Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato’daki onay oturumunda, “Stratejik -ya da sözde stratejik- bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri Rusya ile yakın olması kabul edilemez” demişti.

“Blinken’ın ettiği söz önemli bir söz. Erdoğan-Trump diyaloğu, büyümekte olan bir çatlak diye tanımlayabileceğimiz sorunun üstünü örtmüştü. Şimdi o kalktı. Biden-Erdoğan ilişkisinin o kadar yakın olmayacağını göz önünde tutarsak Blinken’in çizdiği bu çizginin ilişkilerde kısa vadede iyileşmenin zor olacağını gösteriyor.”

“ABD’nin yeni savunma bakanı YPG ile ilişkilerde önemli rol oynadı”

ABD’nin yeni savunma bakanı Lloyd Austin’in, geçmişte Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Başkanı olarak ABD’nin Kobani olayları sırasındaki operasyonun yöneticisi olduğunu hatırlatan Alirıza, Austin'in YPG ile ilişkilerde de önemli rol oynadığını kaydediyor:

”ABD’nin kısa vadede YPG’den vazgeçmesi mümkün olmadığı için, Türkiye-ABD ilişkilerinin ona rağmen sürdürülmesi gerekecektir.”

Alirıza’ya göre, iki ülke ilişkilerinin seyrine ilişkin iyimser olmak için kısa vadede elde veri yok. Bülent Alirıza, “Senato Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye konusunda baskıya devam etmesi halinde, Biden yönetimi de buna karşı değişik siyaset oluşturmazsa önümüzdeki dönemde bir takım sorunlar çıkacak. Kısa vadede sorunlar devam edecek” diye konuştu.

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