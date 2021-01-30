İlişkileri Biden Döneminde Neler Bekliyor?

Türkiye’ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan yaptırımlar ABD Kongresi’nde her iki partiden de destek görmüştü.

Uzmana göre eski başkanlardan Barack Obama dönemine uzanan ve Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye rağmen giderilemeyen ABD’nin kuzey Suriye’deki PKK bağlantılı YPG'yle ilişkisi, Fethullah Gülen’in iadesi gibi konular da Biden yönetiminde iki ülke gündeminde yerini koruyacak.

Amerika’nın yeni başkanı Joe Biden’ın önceliği salgınla mücadele ve ekonomik krizi yönetmek olsa da dış politika konusunda atacağı adımlar merakla bekleniyor. Washington’daki Türkiye uzmanlarından Bülent Alirıza Biden yönetiminde iki ülke arasında çözüm bekleyen sorunların başında S-400 ve CAATSA yaptırımlarının yer aldığını söylüyor.

“S-400’ler Türkiye'de olduğu sürece CAATSA’nın kalkması mümkün değil. Biden’ın ben bunu kaldırdım demesi zor. Yeni bir sayfa her başkanla açılır. Fakat geçmişten kalan sorunların ki başta S-400 konusu var. Ona rağmen yepyeni bir sayfa açılıp sıfırdan başlaması biraz zor olacak.”

“Erdoğan Trump ilişkisi büyümekte olan çatlağın üstünü örtmüştü”

Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi CSIS Türkiye Programı Direktörü Bülent Alirıza’ya göre Antony Blinken’ın Senato’daki onay oturumundaki sözleri, Biden yönetiminin Türkiye’ye yönelik dış politikasının ilk resmi açıklaması oldu.

Joe Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato’daki onay oturumunda, “Stratejik -ya da sözde stratejik- bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri Rusya ile yakın olması kabul edilemez” demişti.

“Blinken’ın ettiği söz önemli bir söz. Erdoğan-Trump diyaloğu, büyümekte olan bir çatlak diye tanımlayabileceğimiz sorunun üstünü örtmüştü. Şimdi o kalktı. Biden-Erdoğan ilişkisinin o kadar yakın olmayacağını göz önünde tutarsak Blinken’in çizdiği bu çizginin ilişkilerde kısa vadede iyileşmenin zor olacağını gösteriyor.”