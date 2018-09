"İlişkilerimizi daha da güçlendirme adına çalışmaları başlatacağız"

MOSKOVA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye ile Rusya arasında enerji, inşaat, turizm başta olmak üzere, hemen hemen her alanda ikili ilişkiler bulunduğunu, iş hacminin her geçen gün daha da arttığını belirterek, "İlişkilerimizi daha güçlendirmek adına yapılması gereken çalışmayı bir an önce başlatacağız." dedi.

Bakan Kurum, Moskova'da düzenlenen "12. Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı"na katıldı.

Kurum, stantları beraberindeki Rusya Federasyonu İnşaat, Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Vladimir Yakushev, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç ve bürokratlarla gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Yakushev ile ikili görüşme de gerçekleştiren Kurum, inşaat alanındaki ilişkilere ve yatırımlara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.