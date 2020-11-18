İlişkilerin Normalleşmesinin Ardından Bahreyn Heyeti İsrail'e Gitti

İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kararının ardından Bahreyn’de ilk diplomatik heyet İsrail’e gitti. Heyet, Bahreyn ve İsrail arasında ilk kez düzenlenen ticari uçuşla, Tel Aviv’e ulaştı. İki ülke arasındaki ilk ticari uçuş Gulf Air tarafından gerçekleştirildi.

Gulf Air’a ait GF 972 kodlu uçak, bu sabah Bahreyn Manama havalimanından kalkarak İsrail’in Tel Aviv şehrine ulaştı. Uçuş kodunun, İsrail’in uluslararası telefon kodu olan 972 olması dikkat çekti.

İsrail’e giden delegasyona, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif El Zeyani başkanlık ediyor.

Uçuşta, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Avi Berkowitz de yer aldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı, İsrail’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla da biraraya gelecek. Avrupa ve bölge ülkelerini ziyaret eden ve Türkiye’nin ardından Gürcistan’a geçen Pompeo, İsrail’i de ziyaret edecek.

İsrail’in Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik anlaşma 15 Eylül tarihinde Beyaz Saray’da imzalanmıştı.

