HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İlişkilerin Normalleşmesinin Ardından Bahreyn Heyeti İsrail'e Gitti

İlişkilerin Normalleşmesinin Ardından Bahreyn Heyeti İsrail'e Gitti

18.11.2020 12:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İlişkilerin Normalleşmesinin Ardından Bahreyn Heyeti İsrail'e Gitti

İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kararının ardından Bahreyn’de ilk diplomatik heyet İsrail’e gitti.

İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kararının ardından Bahreyn’de ilk diplomatik heyet İsrail’e gitti. Heyet, Bahreyn ve İsrail arasında ilk kez düzenlenen ticari uçuşla, Tel Aviv’e ulaştı. İki ülke arasındaki ilk ticari uçuş Gulf Air tarafından gerçekleştirildi.

Gulf Air’a ait GF 972 kodlu uçak, bu sabah Bahreyn Manama havalimanından kalkarak İsrail’in Tel Aviv şehrine ulaştı. Uçuş kodunun, İsrail’in uluslararası telefon kodu olan 972 olması dikkat çekti.

İsrail’e giden delegasyona, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif El Zeyani başkanlık ediyor.

Uçuşta, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Avi Berkowitz de yer aldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı, İsrail’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla da biraraya gelecek. Avrupa ve bölge ülkelerini ziyaret eden ve Türkiye’nin ardından Gürcistan’a geçen Pompeo, İsrail’i de ziyaret edecek.

İsrail’in Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik anlaşma 15 Eylül tarihinde Beyaz Saray’da imzalanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Hırsızlar 51 milyon TL'lik Apple ürünü çaldıHırsızlar 51 milyon TL'lik Apple ürünü çaldı
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!

En Çok Okunan Haberler

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu

İngiltere'de hırsızlar 5 milyon sterlinlik Apple ürünü çaldı

Hırsızlar 51 milyon TL'lik Apple ürünü çaldı

Evde 30 dakikada sonuç veren korona test kiti onaylandı

Evde 30 dakikada sonuç veren korona test kiti onaylandı

Covid-19'u etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi

Koronayı etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Trump ekibinin seçimlerde 'usulsüzlük' iddiasıyla açtığı dava reddedildi

Trump'a kötü haber! Büyük yenilgi aldılar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.