HABER

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

Ankara Yenimahalle'de evli bir adamla ilişkiye girerken arkadaşının yardımıyla görüntülerini kaydeden iki hayat kadını, ellerindeki görüntülerle adama şantaj yapınca yakayı ele verdi. Kurdukları planı günübirlik kiraladıkları evde gerçekleştiren iki kadınla birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı.

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

Hayat kadını, buluşmak için ayarlanan eve başka bir kız arkadaşını da alarak geldi. İlişkiye girildiği sırada hayat kadınının arkadaşı gizlice kamerayla kaydetti. Daha sonra iki kadın, şahsın cep telefonu ve cüzdanını da çalarak evden ayrıldı. Çektikleri görüntüleri şahsın iş yerine gönderen hayat kadınları, eğer istedikleri parayı vermezse görüntüleri internet ortamında yayacakları ve ailesine gönderecekleri tehdidinde bulundu.

Olayın intikal etmesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay bölgesindeki kameralardan kadınların A.Y. ve H.D. olduklarını belirledi. Buluşmak için anlaşılan eve giden kadınların iki farklı araçla götürüldükleri tespit edildi. 2 kadın ile onlarla ortak hareket eden O.Y, E.Ü. ve U.E. isimli erkekler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan E.Ü. ve U.E. çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.Y., H.D. ve O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi (2)Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi (2)
Yeni Zenlanda’daki katliama Bursa’dan şiddetli tepkiYeni Zenlanda’daki katliama Bursa’dan şiddetli tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara evli şantaj

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

TEM'de şüpheli paket paniği

TEM'de şüpheli paket paniği

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın!

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın!

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı!

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.