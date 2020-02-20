İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

Frankie Considine, İngiltere'de yaşayan, 28 yaşında bir çocuk annesi bir genç kadın. Hayatını modellik yaparak kazanarak Frankie, anne ve babasının boşanmasının ardından kendisinde bir terslik olduğunu anlamış.

Başarılı bir sosyal hayatı olan, çevresi tarafından arkadaş canlısı, eğlenceli ve komik olarak tanımlanan Frankie, bağımlılığı nedeniyle arkadaşlarıyla olan planlarını iptal etmek zorunda kaldığını ya da iş yerine hasta olduğunu söyleyerek işe gitmediğini söylüyor.

28 yaşındaki kadın, bugüne kadar 130 erkekle beraber olduğunu söylerken, oldum olası kıvrımlı bir kadın olduğunu, kendini ve vücudunu olduğu gibi kabul etmeye çalışırken bağımlılığını keşfettiğini anlatıyor.

Depresyon tedavisi görürken gittiği doktor tarafından seks bağımlısı teşhisi koyulan genç kadın, ilk ilişkisini 14 yaşında yaşadığını ve beraberliğinin dört yıl sürdüğünü söylüyor.

Frankie'nin ilişkisini bitiren ise sadakatsizliği olmuş. Annesini kanser nedeniyle kaybeden Frankie, hastalığının bu kayıptan sonra iyice raydan çıktığını itiraf ediyor.