MAGAZİN

İlişkiyi doğruladı! 11 yaş küçük

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

Oyuncu Buse Narcı, kendisinden 21 yaş büyük Özcan Deniz'le (46) yaşadığı birliktelikle adını duyurmuştu.

Güzel oyuncu, bu kez kendisinden 11 yaş büyük şarkıcı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Buse Narcı - Sinan Akçıl

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Sinan Akçıl (36), önceki akşam Etiler Gürkan Şef’te objektiflere takıldı.
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Erkek arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Akçıl, gazetecilere yakalanmamak için Mikonos’a tatile gideceğini söyledi.
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Sinan Akçıl, Buse Narcı’yla ilişkiye başladığı sorularını, “Yeni yeni birbirimizi tanıyoruz” şeklinde yanıtladı.
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Ünlü şarkıcıyı, bu sırada telefonla görüntülü olarak Buse Narcı'nın araması dikkati çekti.
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İkili, geçtiğimiz günlerde "Çeşme’de aşk yaşamaya başladılar" yönündeki haberlerle magazin gündemine gelmişti.
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Buse Narcı, Çeşme tatilinde denize girerken cep telefonunu elinden düşürmemişti.
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Sinan Akçıl, son olarak Rumen şarkıcı Otilia ile aşk yaşamıştı.
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Buse Narcı sinan akçıl sevgili

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