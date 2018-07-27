İlişkiyi doğruladı! 11 yaş küçük

Güzel oyuncu, bu kez kendisinden 11 yaş büyük şarkıcı ile yeni bir aşka yelken açtı.
Buse Narcı - Sinan Akçıl
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Sinan Akçıl (36), önceki akşam Etiler Gürkan Şef’te objektiflere takıldı.
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Erkek arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Akçıl, gazetecilere yakalanmamak için Mikonos’a tatile gideceğini söyledi.
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Sinan Akçıl, Buse Narcı’yla ilişkiye başladığı sorularını, “Yeni yeni birbirimizi tanıyoruz” şeklinde yanıtladı.
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Ünlü şarkıcıyı, bu sırada telefonla görüntülü olarak Buse Narcı'nın araması dikkati çekti.
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İkili, geçtiğimiz günlerde "Çeşme’de aşk yaşamaya başladılar" yönündeki haberlerle magazin gündemine gelmişti.
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Buse Narcı, Çeşme tatilinde denize girerken cep telefonunu elinden düşürmemişti.
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Sinan Akçıl, son olarak Rumen şarkıcı Otilia ile aşk yaşamıştı.
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