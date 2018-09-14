İlişkiyi reddeden boşandığı eşini hastanelik etti

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Meryem Özer (22) üç hafta önce, iddiaya göre, boşandığı iki çocuğunun babası Ali Çetin (35) tarafından, ilişkiye girme teklifini reddettiği iddiasıyla şişe parçası ile yüz, kol ve boğazı kesilip, başına demir çubukla vurularak yaralandı. Kızına yönelik saldırıya tepki gösteren baba Kamil Özer (47), "19 gün hastanede tedavi gördükten sonra estetik ameliyat olan kızımın başına aldığı darbe nedeniyle engelli kalma riski var. Kızıma bunu yapan adama en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi. Gündelik işlerde çalışan ve başından daha önce 5 evlilik geçen Ali Çetin, 5 yıl önce Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Meryem Özer ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, kaçarak memleketleri Aydın'ın Karacasu ilçesine geldi. Ali Çetin ile kaçan genç kadın, hemen ardından da eşine boşanma davası açtı. 6 ay süren davanın ardından, Özer eşinden boşandı. Genç kadın boşandıktan sonra da Ali Çetin ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden biri 3, diğeri 2 yaşında olan 2 kız çocukları dünyaya geldi. Ancak zamanla çiftin arasında geçimsizlik başladı. Genç kadın, alkol bağımlısı olduğunu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi Ali Çetin'den, geçen 8 Haziran'da Karacasu Aile Mahkemesi'nde boşandı. Ali Çetin, 24 Ağustos gecesi çocuklarını görme bahanesiyle boşandığı eşi Meryem Özer'in Yaylalı Mahallesi, Tavas Caddesi'ndeki evine geldi. İddiaya göre Ali Çetin, boşandığı eşiyle ilişkiye girmek istedi. Genç kadının bu teklifi reddetmesi üzerine Ali Çetin, eline geçirdiği soda şişesini kırıp, iki çocuğunun annesini kolu, yüzü ve boğazını keserek ve başına demir çubukla defalarca vurarak yaraladı. Ardından kanlar içinde kalan kadının kolundaki bilezik ve boynundaki kolyesini almaya çalıştığı öne sürülen Ali Çetin, olay yerinden kaçtı. Gürültüleri duyan komşularını durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Bu sırada olayı haber alan baba Kamil Özer de eve geldi. Meryem Özer, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldrılıp, tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan Ali Çetin'i ertesi gün yakaladı. Adliyeye sevk edilen Ali Çetin, tutuklandı. 'YÜZÜ TANINMAZ HALE GELDİ' Yüzü kesikler nedeniyle tanınmayacak hale gelen Meryem Özer, Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından geçen çarşamba günü estetik ameliyat için Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki 4 saatlik ameliyatın ardından Özer, servisteki odasına alındı. Kızının, başına aldığı ağır darbeler nedeniyle engelli kalma riski bulunduğunu belirten baba Kamil Özer, "Kızıma, 19 gün hastanede tedavi gördükten sonra estetik ameliyat yapıldı. Başına aldığı darbe nedeniyle kızımın engelli kalma riski var. Günlerdir ailecek hastanelerde yatıp kalkıyoruz. Böyle bir şeyi kızıma yapan insan olmaz. Olsa olsa bir canidir. Bunu yapan adama en büyük cezanın verimesini istiyorum. Kızım bunu yaşadı, başkaları yaşamasın" dedi. Kızını darp eden kişinin başından daha önce 5 evlilik geçtiğine de dikkati çeken baba Özer, "Bu adam kızımı kandırıp, kaçırmış. Kızım eşinden boşandı, evlendiler. Kızım bu adamla kaçtıktan sonra bir süre kendisi ile konuşmadım ama torunlar olunca barıştık. Ancak, sonrasında da bunlar başımıza geldi. Ailecek perişan olduk" diye konuştu.

