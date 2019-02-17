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Ilısu Barajı altında kalan köyün sakinlerine arsa tahsisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:28 | Son Güncelleme

BATMAN’da yapımı süren Ilısu Barajı’nın suları altında kalacak olan Kılıç köyünün sakinleri için yeni arsa tahsisi için kura çekimi yapıldı.

Ilısu Barajı altında kalan köyün sakinlerine arsa tahsisi

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN’da yapımı süren Ilısu Barajı’nın suları altında kalacak olan Kılıç köyünün sakinleri için yeni arsa tahsisi için kura çekimi yapıldı.
Batman merkeze bağlı 100 haneli Kılıç köyü, Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalacak. Köyde konut sahipleri için 2 kilometre uzaklıkta bulunan yeni alan tahsis edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirlenen alanda, köy sakinleri için parsel kurası çekildi. Arsa sahibi olanlara konut yapmaları için 75 ila 100 bin lira arasında destek verilecek.
'GÜZEL VE ÖRNEK BİR KÖY OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
Yeni yerleşim alanında örnek ve modern bir köy inşa edeceklerini ifade eden Kılıç Köyü Muhtarı Raşit Yıldız, "Köyümüz Ilısu barajı altında kalacak. Yeni yerleşim biriminin parsellerinin hak sahiplerinin belirlenmesi için şeffaf bir kura çekimi yapıldı. 84 hak sahibi için yeni köy projesini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hazırladı. Ayrıca yeni konutların yapılması için devlet bize bir miktar kredi verecek. Bu projeye köy sakinleri olarak imza attık. Artık yeni köyümüzün bir an önce bitmesi için çalışacağız. Güzel ve örnek bir köy olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
‘YENİ KÖYÜMÜZÜN YERİ GÜZEL’
Köylülerden Kenan Yıldız ise, "Köyümüz Ilısu Barajı altında kalacağı için yeni tespit edilen alana geçeceğiz. Yeni yerleşim yerini beğendik, gayet güzel. Yeni konutların projesini daha önce beğendiğimiz için köylü yapacak. Devlet de geri ödemli kredi imkânı sağlayacak. Onun için işleri hızlandırıyoruz. Yeni köyümüzün yeri güzel ve memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ilısu Barajı altında kalan köyün sakinlerine arsa tahsisiIlısu Barajı altında kalan köyün sakinlerine arsa tahsisiIlısu Barajı altında kalan köyün sakinlerine arsa tahsisiIlısu Barajı altında kalan köyün sakinlerine arsa tahsisi

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