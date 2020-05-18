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Ilısu Barajı nerede, hangi nehir üzerinde, maliyeti nedir, ne kadar elektrik üretecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında kurulan Ilısu Barajı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete başlayacak. Peki Ilısu Barajı nedir? İşte Ilısu Barajı ile ilgili elektrik üretimi, büyüklüğü, kapasitesi vb. detaylar...

Ilısu Barajı nerede, hangi nehir üzerinde, maliyeti nedir, ne kadar elektrik üretecek?

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında kurulan Ilısu Barajı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete başlayacak. Peki Ilısu Barajı nedir? İşte Ilısu Barajı ile ilgili elektrik üretimi, büyüklüğü, kapasitesi vb. detaylar...

Türkiye’deki en önemli barajlardan biri de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda çalışmaya başlayacak olan Ilısu Barajı olacak. Üreteceği enerji ve sulama kapasitesi ile ülkenin enerji ihityacına ve tarım alanları kapasitesine önemli bir katkı yapacak Ilısu Barajı nerede, ne kadar enerji üreteceği büyüklüğü nedir, sulamaya ne kadar katkı yapacak gibi detaylar merak ediliyor.

ILISU BARAJI NEREDE, HANGİ NEHİR ÜZERİNDE?

Ilısu Barajı; Mardin ve Şırnak İl sınırları arasında Dargeçit ilçesinin 15 km. doğusunda, Dicle Nehri üzerinde yer alıyor.

ILISU BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ NE KADAR ELEKTRİK ÜRETECEK?

Barajdaki hidroelektirik santrali yılda 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretecek.

ilisu baraji konum

ILISU BARAJI’NIN BÜYÜKLÜĞÜ

Ilısu Barajı, Atatürk Barajı’ından sonra Türkiye’nin en büyük ikinci barajı olma unvanına sahip. lısu Barajı ön yüzü beton Kaplı kaya dolgu tipinde olup temelden yüksekliği 135 metredir. Barajın maksimum su kotu 526,82 metre, toplam gövde hacmi 23,7 milyon metreküp, rezervuar hacmi ise 10,6 milyar metreküptür.

Bu enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı'nda tutulacak ve daha sonra inşa edilecek Cizre Barajına bırakılacak sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi ovalarında toplam 121 bin hektar alanın modern sulama teknikleriyle sulanması da mümkün olacak.

ILISU BARAJI'NIN MALİYETİ NEDİR, KAÇA YAPILDI?

Ilısu Barajı ve Hidroelektirik Santrali’nin yapımı 8,5 milyar liraya mal oldu.

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