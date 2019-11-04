Ilısu Barajı’nda 600 milyon metreküp su depolandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ilısu Barajı’nda 600 milyon metreküp suyun depolandığını belirterek, tamamlandığında yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretecek olan barajın ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gövde hacmi bakımından Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye’nin ikinci büyük barajı olan Ilısu Barajı’nda çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı. 2010 yılında inşaat çalışmalarına başlanan Ilısu Projesi kapsamında tarihi ve kültürel varlıkların korunup gelecek nesillere aktarılması, yeniden yerleşim ve çevre konularında dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Ilısu Barajı bin 200 MW kurulu güç ile 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesinde olacak. Ilısu bu özelliği ile ülkemizin dördüncü büyüğü olacak. Barajda şuan itibarıyla 600 milyon metreküp su depolandı. Tamamlandığında 11 milyar metreküp suyu depolayacak Ilısu Barajı ve HES’in ülkemiz ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkıda bulunması öngörülüyor.”

