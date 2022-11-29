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İlk 3 sırada makas açıldı! İşte siyasi partilerin hedefindeki seçmen: Çoğunu solladı... Son seçim anketinde ilginç veriler

29.11.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son seçim anketi ASAL Araştırma'dan geldi. Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Ortaya çıkan sonuçlara göre makasın önemli oranda açıldığı görüldü. Kararsızlar birçok partiyi sollayarak ilk iki partinin ardından en yüksek orana sahip oldu. Oy kullanmayacağını belirten katılımcıların da çoğu partiden daha yüksek oranda olduğu hesaplandı.

İlk 3 sırada makas açıldı! İşte siyasi partilerin hedefindeki seçmen: Çoğunu solladı... Son seçim anketinde ilginç veriler

ASAL Araştırma'nın kasım ayı anketi 15-24 Kasım tarihleri arasında 2 bin 500 kişi ile gerçekleştirildi. Sonuçlar kararsızlar dağıtılmadan ve önce ve kararsızlar dağıtıldıktan sonra olmak üzere iki şekilde paylaşıldı. Ortaya çıkan tabloda kararsızların, oy oranları üzerinde büyük etki sahibi olduğu görüldü.

İLK 3 SIRADA MAKAS AÇILDI

Anketin kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlarına göre AK Parti birinci sırayı yüzde 29,6 oranıyla korudu.

CHP ise AK Parti'nin yüzde 10,5 oranında gerisinden gelerek yüzde 19,1 oy oranıyla ikinci sıranın sahibi oldu.

Üçüncü sıranın sahibi, Millet İttifakı'nın ikinci büyük ortağı İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 8,8 olması dikkatlerden kaçmadı. Böylece CHP ile İYİ Parti arasında ise yüzde 10,3'lük bir fark oluştu.

İYİ Parti'nin ardından yüzde 8,2 ile HDP gelirken HDP'yi yüzde 6,8 ile MHP takip etti.

KARARSIZLAR BÜYÜK FARK YARATTI

Katılımcıların yüzde 10,3'ü ise kararsız olduğunu, yüzde 6,3'ü oy kullanmayacağını belirtti. "Kararsız" oyların dağıtılmasının ardından çıkan tabloda sıralama değişmese de oy oranlarının önemli oranda değiştiği görüldü.

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Kararsızların dağıtılmasının ardından AK Parti'nin oy oranı yüzde 37,7'ye yükseldi.

AK Parti'yi CHP yüzde 24.4, İYİ Parti yüzde 11.2, HDP yüzde 10.4 ile takip etti. HDP'nin ardından gelen MHP ise yüzde 8,7'ye yükseldi.

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