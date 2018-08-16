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İlk 5G uyumlu modemi Samsung üretti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

Güney Kore merkezli teknoloji devi, dünyanın 5G uyumlu ilk modemi olan Samsung Exynos Modem 5100'ü tanıttı.

İlk 5G uyumlu modemi Samsung üretti

Yeni nesil iletişim teknolojisi 5G ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, donanım üreticilerinden yeni çözümler geliyor. Bunlardan biri de Samsung cephesinden geldi ve şirket dünyanın ilk 3GPP (3. Nesil Ortaklık Projesi) standardıyla uyumlu modemi Exynos Modem 5100'ü resmi olarak duyurdu.

İlk 5G uyumlu modemi Samsung üretti

Firmanın ABD'de düzenlenen CES 2018 fuarında sergilediği modem, bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak. Cihaz sadece akıllı telefon sektörü için değil aynı zamanda IoT yani Nesnelerin İnterneti alanında da kullanılabileceği için ayrıca önem taşıyor.

Samsung Exynos Modem 5100 özellikleri

10 nm teknolojisi ile üretilen Exynos Modem 5100, GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA ve 4G gibi tüm eski teknolojileri destekliyor. Bunlara ek olarak modemde 5G teknolojisi de yer alıyor. 5G'nin 6 GHz modunda saniyede 2 Gbps indirme hızını destekleyen modem, mmWave modunda ise 6 Gbps'e kadar teorik indirme hızlarına ulaşabiliyor. Bu da bir önceki modelin aynı ayarlarda sırasıyla 1.7 ve 5 katı hızlarına tekabül ediyor. Ancak bu rakamların teorik olduğunu belirtelim. İdeal şartlarda bu hızlara ulaşmak mümkünken gerçek hayatta bu değerleri yakalamak zor olabilir.

Akıllı telefon ve benzeri cihazlarda kullanılabilecek çip şeklinde bir modem olan Samsung Exynos Modem 5100, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Modemin piyasaya çıkması önemli bir etken zira bu modemle beraber 5G destekleyen telefonların da sayısının yavaş yavaş artması bekleniyor. Halen geliştirme aşamasında olan 5 teknolojisi 2020 yılı itibariyle resmi olarak kullanıma sunulacak. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 5G ile ilgili hazırlıklar tam gaz devam ederken birçok teknik ve hukuki düzenleme de yapılıyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Samsung teknoloji

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