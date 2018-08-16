Yeni nesil iletişim teknolojisi 5G ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, donanım üreticilerinden yeni çözümler geliyor. Bunlardan biri de Samsung cephesinden geldi ve şirket dünyanın ilk 3GPP (3. Nesil Ortaklık Projesi) standardıyla uyumlu modemi Exynos Modem 5100'ü resmi olarak duyurdu.

İlk 5G uyumlu modemi Samsung üretti

Firmanın ABD'de düzenlenen CES 2018 fuarında sergilediği modem, bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak. Cihaz sadece akıllı telefon sektörü için değil aynı zamanda IoT yani Nesnelerin İnterneti alanında da kullanılabileceği için ayrıca önem taşıyor.

Samsung Exynos Modem 5100 özellikleri

10 nm teknolojisi ile üretilen Exynos Modem 5100, GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA ve 4G gibi tüm eski teknolojileri destekliyor. Bunlara ek olarak modemde 5G teknolojisi de yer alıyor. 5G'nin 6 GHz modunda saniyede 2 Gbps indirme hızını destekleyen modem, mmWave modunda ise 6 Gbps'e kadar teorik indirme hızlarına ulaşabiliyor. Bu da bir önceki modelin aynı ayarlarda sırasıyla 1.7 ve 5 katı hızlarına tekabül ediyor. Ancak bu rakamların teorik olduğunu belirtelim. İdeal şartlarda bu hızlara ulaşmak mümkünken gerçek hayatta bu değerleri yakalamak zor olabilir.