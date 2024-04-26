İlk açıklama ABD'den gelmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs'ta ABD'de Başkan Joe Biden ile bir araya gelecekti. Son günlerde ziyaretin iptal edildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gitmeyeceği iddiası gündem olmuştu.

İLK AÇIKLAMA ABD'DEN GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin ABD tarafından ilk açıklama gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden ile New York’a giden ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında açıklamada bulunmuştu.

Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını vermişti.

ZİYARET ERTELENDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi. Değişiklik Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleştirildi.Görüşmenin planlandığı yeni tarihle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

GEÇEN SENE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İki lider, son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir bir araya gelmişlerdi.







