İlk açtığında gözlerine inanamadı! 'İnsan bakmaya kıyamıyordu' Birkaç gün sonra tekrar değişti

Kars'ın Susuz ilçesinin Karapınar köyünde 50 kovanıyla yıllardır arıcılık yapan 4 çocuk babası Aliyar Çelebiler (56), bal süzümü için kovanların yanına gitti. Çelebiler, kovanlardan birinden sızan balın yeşil renkte olduğunu gördü. Kovanları açıp süzdüğünde birçok çerçevedeki balın yeşil renkli olduğunu fark etti.

"BALI ŞİŞEYE SÜZDÜĞÜMDE TAMAMEN YEŞİL OLDU"

Balların yeşil renkte olmasını bol yağış ve kovanların çevresindeki bitkilere bağlayan Aliyar Çelebiler, “Komşular ve yakınlarım köydeydi, biz de kovanı ilk açtığımızda göz hakkı olan ikramda bulunmak istedim. Yeşil renkteki bir çerçeveyi ikiye bölüp ikram ettim. Diğer çerçeveye baktım o da yeşil. Balı şişeye süzdüğümde tamamen yeşil oldu." dedi.

"BİRKAÇ GÜN GEÇTİKTEN SONRA SARIYA DÖNDÜ"

Çelebiler "Bal birkaç gün geçtikten sonra sarıya döndü. İlk gördüğümde öyle güzel bir yeşil renk vardı ki insan bakmaya bile kıyamıyordu. Deve dikeni diye adlandırılan çiçeklerin bol olduğu zaman bal yeşil olmuş. Yağmur da çok yağınca bizim ballar yeşillenmiş. Ballarımız organiktir. Arıya beslenmesi için şeker bile vermiyorum" diye konuştu. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır