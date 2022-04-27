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İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

27.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi zaman vakumlu poşet kimi zaman bir ilk yardım çantası! Neye ne zaman ihtiyaç duyulacağını bilemiyoruz. Genelde alışveriş sonrası "Bunu neden şimdi aldım? Bununla ne yapacağım?" gibi sorular aklınızdan geçiyor olabilir ancak "Sakla samanı gelir zamanı" diye boşuna söylememişler. Gelin, uzun vadede ihtiyaç duyulan ürünler nelermiş birlikte bakalım.

İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

Sehpa, sandalye, koltuk, yemek takımı gibi eşyalar genelde günlük kullanıma oldukça uygun. Bununla beraber sık sık kullanmayacağınız, arada sırada da olsa mutlaka ihtiyaç duyacağınız çeşitli eşyalar bulunuyor. Zamanı geldiğinde "İyi ki almışım!" diyerek kullanabileceğiniz ürünler nelermiş merak ediyorsanız yazımıza beraber göz atalım.

1. Devecioğlu Gold Life Basamaklı Merdiven ile işleriniz kolaylaşsın

İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

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Özellikle badana boya yaparken, perde takarken, mutfak dolabının üst katlarına ulaşırken kullanabileceğiniz Devecioğlu Gold Life Basamaklı Merdiven, tüm bu işleri kolaylaştırmak için birebir! Kısa vadede hiç ihtiyacınız yokmuş gibi görünen fakat yeri geldiğinde eliniz ayağınız olabilecek basamaklı merdiven, katlanabilir tasarımıyla da yer tasarrufu sağlıyor. Beş ayrı basamağa sahip olması, hafifliği sayesinde kolay taşınabilmesi, geniş platformları ve kaymaz ayakları ile çok işinize yarayacak portatif merdivene mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz! Ayrıca dayanıklı materyallerden üretildiğini ve kolay kolay aşınma, çürüme ve kırılma yapmadığını belirtelim.

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2. Kirli havayı tertemiz yapan Arçelik Filtreli Hava Temizleyici

İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

Özellikle kendinizi hasta hissettiğiniz zamanlarda ya da yeni bir bebeğiniz dünyaya geldiğinde ev içinde ihtiyaç duyacağınız en önemli şey filtreli hava temizleyicisi! Havada yer alan kiri, sigara dumanını ve bakterileri filtreleyerek temiz havayı size ve ailenize sunan Arçelik Filtreli Hava Temizleyici ihtiyacınıza karşılık verecek cinsten bir ürün. Yıkanabilir ön filtresi, partikül tutan filtresi, 4 farklı hız kademesi ve iyonizer özelliği ile tam bir teknoloji harikası olan hava temizleyici taze nefesin keyfini sürmeniz için birebir. Minimum ses basınç seviyesi ve aynı zamanda otomatik ve uyku modu bulunan ürüne mutlaka daha yakından bakmanız gerekiyor.

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3. Her eve lazım: Mannesman Takım Çantalı Alet Seti

İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

Ufak tefek tamir işlerini evde halletmek, bu sayede bozulan eşyalar için ekstra tamir ücreti ödemek istemeyenlerin elinin altında olması gereken bir ürün setiyle karşınızdayız! Çeşitli numaralı tornavidalardan kerpetene, çekiçten penseye kadar pek çok ürünü tek set içerisinde toplayan Mannesman Takım Çantalı Alet Seti, işlerinizi kolaylaştırmak için birebir. Kaliteli malzemeden üretilen setin her bir parçası uzun süreli kullanım için de sağlamlık vadediyor. Alüminyum materyalinden üretilen çantası sayesinde evinizdeki çeşitli tamir aletlerinin her zaman düzen içinde ve derli toplu durmasına da yardımcı oluyor.

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4. Tertemiz sular içmek herkesin hakkı: Brita Aluna XL Filtreli Sürahi

İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

Çoğu zaman hazır su tüketiyor olsanız bile zaman zaman çeşme suyunu da kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle yemek yaparken, çay ve kahve demlerken çeşme suyundan destek alıyorsanız evinizde olması gereken ürünler arasında Brita Aluna XL Filtreli Sürahi de yer almalı diye düşünüyoruz! Öyle ki bu filtreli sürahi; musluk suyunda bulunan kloru, tarım ilaçlarını, mikro plastikleri ve kurşun gibi zararlı ağır metalleri arıtmaya yardımcı oluyor. Suyun sertliğini azaltması, 3,5 litre toplam hacme sahip olması, kademeli mikro filtreleme sistemi ve kolayca temizlenebilmesi ile ön plana çıkan filtreli sürahiye mutfağınızda yer vermelisiniz.

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5. Eskiyen tekstil ürünleri yenilensin: Philips Tüy Tıraş Makinesi

İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

Eskiyen veya tüylenmeye başlayan kıyafetleri, halıları, koltuk örtüleri ve daha pek çok ürünü yenilemek için kullanabileceğiniz oldukça pratik bir aparatla sizleri tanıştırmak istiyoruz. Kaşmir, elyaf, yün, ipek gibi tüm yüzeylerde meydana gelen tüylenmeleri rahat şekilde temizleyen Philips Tüy Tıraş Makinesi, güçlü motoruyla sizi yormuyor. Pille çalışması, geniş tüy biriktirme haznesi, haznesinin kolaylıkla temizlenebilmesi ve iki kademeli hız ayarı ile beğenerek kullanacağınızı düşündüğümüz makineyle eskiyen ürünleriniz yenilensin! Geri dönüşümün önem kazandığı son günlerde bu kullanışlı alet evinizin olmazsa olmazları arasında yer alacak!

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6. Makel 4'lü Uzatma Kablosu ile işleriniz rahatlasın

İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

Hem iç mekân hem dış mekânlar için güvenle kullanabileceğiniz uzatma kablosu arıyorsanız sizin için önerimiz Makel 4'lü Uzatma Kablosu diyebiliriz. Kablo montajlarında rahatlık sağlayan klemens kapağı, özel tasarımlı gövdesi, rohs uyumu, yanmazlık garantisinin bulunması, sökülmez üç kanatlı güvenlik vidası ve UV ışınlarına karşı korumalı malzemesi ile içiniz rahat şekilde kullanabileceğiniz uzatma kablosunu daima bir köşede bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca uzatma kablosunu ister tüm yüzeylere sabitleyebilir ister özel askı düzeneğiyle konforlu şekilde asabilirsiniz.

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7. Tam kıvam için ölçüden şaşmayanlara: Fakir Molly Dijital Mutfak Tartısı

İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

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Normal yemek tariflerine birebir uymak ya da diyet dönemlerinde gramaj hesaplamak mı istiyorsunuz? Bunun için ihtiyacınız olan tek şey elbette dijital bir mutfak tartısı! Rengi, görünüşü, tasarımı ve fonksiyonel özelliği ile Fakir Molly Dijital Mutfak Tartısı sizlere mutfakta büyük kolaylık ve konfor sağlayacak. Ürün, 7 farklı gıda kategorisine ait kalori hesaplama ve 10 kiloya kadar ölçme özelliğine sahip. Ayrıca cam gövdesi, LED ekranı ve hatta dara alma fonksiyonu da bulunan mutfak tartısına mutlaka göz atmalısınız!

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8. Ev temizliğine ayrılan vakti kendinize ayırın: Grundig Robot Süpürge

İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

Son zamanlarda popülerliği iyiden iyiye artan robot süpürgelere sizin de şans vermenizin zamanı gelmedi mi? Grundig Robot Süpürge ile kendiniz, kediniz ya da çocuğunuz ile ilgilenirken evinizin yerleri pırıl pırıl olsun! Duvara asılabilen şarj standı, 0,45 litre toz kapasitesi, 400 watt motor gücü, yükseklik algılama sensörü, ekstra yan fırçaları ve mop özelliği ile rakiplerinin arasından hızlıca sıyrılan bu teknoloji harikasına fırsat tanımayı ihmal etmeyin. Siz dışarıdayken bile işlerinizi kolaylıkla halleden robot süpürgeyi beğenerek kullanacağınızdan oldukça eminiz. Ayrıntılı şekilde incelemeyi ihmal etmemenizi öneririz.

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9. Modern dokunuşlar, tarz dekorasyonlara evrilsin: BRK Design Ahşap Gardırop

İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

Modern dokunuşlara sahip evlerin olmazsa olmazları arasına giren açık gardıroplara sizler de hayatınızda yer vermek ister misiniz? Oldukça az yer kaplamasına rağmen sağlamlığı ve kullanışlı olması ile ön plana çıkmayı başaran BRK Design Ahşap Gardırop, zevkinize göre dekoratif olarak kullanılmayı bekliyor. Özellikle kırışmaması gereken eşyalarınızı rahat rahat asarak muhafaza edebileceğiniz ahşap gardırop 96 cm genişlik, 30 cm derinlik ve 160 cm yükseklik ile evinizin her alanında kolayca kullanabileceğiniz cinsten desek yanlış olmaz. Demonte olarak gelmesine rağmen pratik şekilde montajını yapabileceğiniz ahşap gardıroba mutlaka daha yakından göz atmalısınız.

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10. Sandıklı Cantek Melodi Orta Sehpa ile hayatınız kolaylaşsın

İlk aldığınızda olmasa da uzun dönemde evinize kesinlikle faydası dokunacak kullanışlı ürünler

Evinizin özellikle de salonunuzun dekorasyonu ve kullanışlı olması için tercih ettiğiniz orta sehpaların daha işlevsel olarak kullanılabilmesini ister misiniz? Rahatlıkla çay kahve içerken ya da misafirlerinizi ağırlarken kullanacağınız sehpanın aynı zamanda depolama alanı olarak iş görmesini istiyorsanız Sandıklı Cantek Melodi Orta Sehpa'yı mutlaka gözden geçirmelisiniz! Dikdörtgen formda olması, sandık kısmında bulunan kapakla eşyaların gizlenebilmesi, kahverengi ve beyazın şık kombinasyonu ile beğenerek kullanacağınız sehpayı daha yakından incelemenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca 90x65 cm olan ürünün sabit kısmının 60x45 cm olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

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