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İlk ara tatil bugün başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla iki ara tatil uygulaması bu sene hayata geçerken, bugünkü derslerin ardından ilk ara tatil başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla iki ara tatil uygulaması bu sene hayata geçerken, bugünkü derslerin ardından ilk ara tatil başlıyor. İstanbul’da 7 bin 60 okulda 198 bin 165 öğretmen ve 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ara tatile girecek.
Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla tatil sayısı dörde çıkarılmıştı. Bu sene ilk kez uygulanan ara tatil sistemiyle bugünkü derslerin ardından İstanbul’da 7 bin 60 okulda 103 bin 375 derslikte görev yapan 198 bin 165 öğretmen ve 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ilk ara tatile girecek. Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda bulunan öğrenciler de tatil öncesi son ders gününde öğretmenlerini dikkatle dinledi. Öğretmenler, miniklere tatilde dinlenmelerinin yanı sıra bol bol kitap okumaları ve sosyal aktivitelerde bulunmalarını önerdi. Minikler tatil dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade ederek, tatil süresince derslerine çalışmayı da ihmal etmeyeceklerini dile getirdiler. İlk ara tatilde öğrenciler hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün tatil yapacak.
Tatile girdikleri için çok mutlu olduğunu ve arkadaşlarıyla aktiviteler yapacağını dile getiren bir öğrenci, “Ben de mutluyum, İzmir’e gideceğim kuzenimle görüşeceğim. Oyunlar oynayacağız, gezeceğiz” dedi.
Tatilde dinleneceğini ancak derslerini de ihmal etmeyeceğini ifade eden bir öğrenci, “Kitap okuyacağım, derslerime çalışacağım, oyun oynayacağım. Çok güzel bir şey” diye konuştu.
Bir başka öğrenci ise, "Arkadaşlarımla sinemaya, tiyatroya ya da müzelere gideceğim. Annemle iş yerine giderim orada dinlenirim. Arkadaşlarımla buluşurum, eğlenirim" dedi.

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