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İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

24.10.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim yılında ara tatilin tarihi ve okulların ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. İlk ara tatil ile öğrencilerin 9 gün dinlenme, tatil yapma imkanı olacak. 2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak ve 15 Nisan'da sona erecek. İşte merak edilenler...

İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı bu dönem yüz yüze gerçekleştiriliyor. Bu dönem, koronavirüsten dolayı online eğitime geçilip geçilmeyeceği konusu sıklıkla gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı. 15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 19 Kasım'da sona erecek. İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

  1. dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında olacak. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan'da uygulanacak olmakla birlikte karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Özer, yalnızca mazereti nedeniyle yüz yüze eğitime katılım sağlayamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"

Yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapan Bakan Özer, "Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.


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