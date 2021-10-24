İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı bu dönem yüz yüze gerçekleştiriliyor. Bu dönem, koronavirüsten dolayı online eğitime geçilip geçilmeyeceği konusu sıklıkla gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı. 15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 19 Kasım'da sona erecek. İşte merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanı Özer, yalnızca mazereti nedeniyle yüz yüze eğitime katılım sağlayamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.
Yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapan Bakan Özer, "Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.
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