‘‘İlk Aşamada Sağlık Çalışanları ve 65 Yaş Üstü Aşılanacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü aşısını kimlerin öncelikli olarak olacağı konusunda yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesinin planlandığını belirten Bakan Koca, ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağını bildirdi. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacağını kaydeden Koca, üçüncü aşamanın, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsayacağını belirtti. Koca, dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireylerin aşılanacağını aktardı. Sağlık Bakanı Koca, ‘‘Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, dünyada aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacaktır’’ dedi.

Koca, mevcut tedbir ve kısıtlamalara uyulmasının önemine dikkat çekti ve ülke olarak normale dönmenin tedbirlere titizlikle uyulmasına bağlı olduğunu kaydetti. Türkiye’nin temin etmesi planlanan aşılarla ilgili de açıklama yapan Koca, ‘‘Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor’’ dedi. ‘‘Aşının menşei ile değil güvenliği ve etkisiyle ilgileniyoruz’’ ‘‘Aşılar konusunda bilimsel gerçeklikten uzak tartışmalar, kazanmayı umduğumuz mücadelede gücümüzün kırılmasından başka fayda sağlamamaktadır’’ diyen Koca, “Gerek bilim insanlarımız, gerek Bakanlığımız aşının menşei ile değil, güvenliliği ve etkililiği ile ilgilenmektedir’’ diye konuştu. Koca, ‘‘Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladığımız aşı ile ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı ‘inaktif’ diye bilinen aşılardır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır. Aşıların temini sonrasında uygulanmasına yönelik olarak lojistik imkanlarımız ve alt yapımız hazır durumdadır’’ dedi.