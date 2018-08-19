İlk Atatürk heykelini çeviren metal paravanlar 14 yıl sonra kaldırıldı

Ali AKSOYER - Cansel KİRAZ- İSTANBUL DHA - SARAYBURNU'nda bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk Heykeli'nin çevresindeki metal paravanlar 14 yıl sonra kaldırıldı.
Atatürk heykeli Avusturyalı ünlü heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapıldı. Heykel 3 Ekim 1926'da Sarayburnu'ndaki yerine törenle koyuldu. 2004 yılında Marmaray Projesi sebebiyle Atatürk heykelinin de içinde bulunduğu Sarayburnu Parkı'nın bir kısmı metal perdelerle kapatıldı. Heykeli çeviren metal perdeler geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. Heykel ve zarar gören çevresi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili projenin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.
1883'te doğan ve 1945 yaşamını yitiren Heinrich Krippel Türkiye'de gerçekleştirdiği anıt heykeller ile tanınıyor. Sarayburnu Atatürk Anıtı (3 Ekim 1926), Konya Atatürk Anıtı (29 Ekim 1926), Ankara Zafer Anıtı (24 Kasım 1927), Samsun'daki Onur Anıtı (15 Ocak 1931), Afyonkarahisar'daki ünlü Büyük Utku Anıtı (24 Mart 1936), Ankara Sümerbank içindeki Oturan Atatürk Anıtı (1938) Krippel'in bilinen ünlü eserleri.
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